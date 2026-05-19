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martedì 19 maggio 2026
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Ready to Play, il progetto della Fipm fa tappa a Roma: due testimonial d'eccezione© LAPRESSE

Ready to Play, il progetto della Fipm fa tappa a Roma: due testimonial d'eccezione

Appuntamento nella Capitale fissato per mercoledì 20 e giovedì 21 maggio: tutti i dettagli
3 min
TagsReady to playRoma

Dopo il grande successo delle prime quattro tappe organizzate a Benevento, Civitavecchia San Giustino e Livorno, che hanno coinvolto quasi 500 fra bambine e bambini, ragazze e ragazzi, riparte da Roma READY TO PLAY #FIPMINITALIA, il nuovissimo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. L’obiettivo di READY TO PLAY #FIPMINITALIA è quello di avvicinare i più giovani allo sport, attraverso il gioco e l’attività fisica, promuovendo lo spirito di squadra, il rispetto per le regole e la passione per il movimento.

Due testimonial d’eccezione, l’ex calciatore della Lazio e oggi apprezzato talent di Sky Sport Paolo Di Canio, e il Campione del Mondo del 2006 Marco Materazzi, incontreranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Piazza Filattiera 84. Comincerà Materazzi, mercoledì 20, nel plesso Torricella Nord, mentre giovedì 21 toccherà a Di Canio nel plesso G.B. Vico: saranno protagonisti di incontri e momenti di condivisione, ricchi di aneddoti e racconti, durante i quali anche i rappresentanti della Federazione Italiana Pentathlon Moderno parleranno ai ragazzi e alle ragazze per promuovere i valori dello sport, del fair play, della multidisciplinarità e della resilienza, attraverso momenti di racconto, confronto e strumenti didattici pensati appositamente per il progetto. Ma non finisce qui.

Nei pomeriggi del 20 e del 21, al Circolo Due Ponti di Roma, sarà allestito un villaggio sportivo aperto a tutti, con ingresso gratuito: i più giovani – che potranno partecipare accompagnati dai genitori – avranno la possibilità di cimentarsi in attività e giochi ispirati al Pentathlon Moderno, guidati dagli istruttori della federazione. Il divertimento è garantito.

Durante le tappe di READY TO PLAY #FIPMINITALIA, i partecipanti avranno anche l’opportunità di scoprire 
tutti i segreti della PENTA FORCE, cioè della squadra formata da cinque supereroi, ciascuno dei quali incarna 
lo spirito e la disciplina di una delle prove del Pentathlon Moderno: Blady per la scherma, Splash per il 
nuoto, RunStar per la corsa, Laserix per il tiro con pistola laser e Jumpy per l’Obstacle.

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