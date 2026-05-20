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Dai Musei Capitolini al Foro Italico, lo spettacolo del taekwondo arriva a Roma con il Grand Prix

Un dialogo tra la perfezione delle sculture e l’eleganza atletica di uno sport che unisce forza, disciplina e spettacolo: tutte le info
2 min
TagsGran Prix 2026RomaTaekwondo

Tra i marmi immortali dei Musei Capitolini, il taekwondo incontra la storia e trasforma l’arte in movimento. È in uno dei luoghi simbolici della Capitale che prende vita il video di presentazione del World Taekwondo Grand Prix Roma 2026: un dialogo tra la perfezione delle sculture e l’eleganza atletica di uno sport che unisce forza, disciplina e spettacolo.

Il Grand Prix si svolgerà al Foro Italico dal 4 al 7 giugno, con apertura ufficiale il 3 giugno a Piazza di Spagna. È una delle tre tappe del Grand Prix Series 2026, circuito mondiale organizzato da World Taekwondo insieme alle sedi di Muju e Parigi, che assegna punti validi per il ranking olimpico nel percorso verso Los Angeles 2028. Alla quinta edizione romana sono iscritti 362 atleti in rappresentanza di 58 paesi: 248 nel Grand Prix Olimpico, 114 nel Grand Prix Paralimpico. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Il video promozionale dell’evento è stato girato tra le sale dei Musei Capitolini. Protagonisti quattro atleti italiani che incarnano le diverse anime del taekwondo: Vito Dell’Aquila, oro olimpico a Tokyo 2020 nei -58 kg, e Simone Alessio, bronzo olimpico a Parigi 2024 negli -80 kg, entrambi attesi in gara al Foro Italico. Con loro anche Claudia Cianci e Federico Serain, tra i principali interpreti italiani del taekwondo freestyle, che si esibiranno a Piazza di Spagna durante la cerimonia inaugurale.

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