Danhausen e l’inganno della cadrega con Giovanni e Giacomo: quando il wrestling incontra il mito

Nel bizzarro e imprevedibile multiverso della cultura pop contemporanea, i confini della fantasia si azzerano, dando vita a scenari surreali dove il wrestling americano incontra la comicità nostalgica della televisione italiana. In questo ipotetico corto circuito mediatico, il celebre e bizzarro talent WWE Danhausen, noto per il suo personaggio dalle atmosfere horror e grottesche, si ritrova nei panni di un moderno Conte Dracula. A metterlo alla prova, però, non ci sono cacciatori di vampiri, bensì Giovanni e Giacomo nelle storiche vesti dei "Leghisti della Transilvania". Si tratta di una rivisitazione di uno degli sketch più iconici del trio comico, in cui Danhausen viene sottoposto al leggendario "inganno della cadrega", il finto test di accoglienza pensato per smascherare il finto cittadino del Nord, qui interpretato da un vampiro che tenta goffamente di spacciarsi per l'improbabile Brambilla Fumagalli. Netflix e la WWE hanno saputo riutilizzare questo capolavoro di comicità senza tempo, trasformando una vecchia frizione sociale in un moderno veicolo di intrattenimento per lanciare la loro nuova avventura italiana.