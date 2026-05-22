Danhausen e l’inganno della cadrega con Giovanni e Giacomo: quando il wrestling incontra il mito
Nel bizzarro e imprevedibile multiverso della cultura pop contemporanea, i confini della fantasia si azzerano, dando vita a scenari surreali dove il wrestling americano incontra la comicità nostalgica della televisione italiana. In questo ipotetico corto circuito mediatico, il celebre e bizzarro talent WWE Danhausen, noto per il suo personaggio dalle atmosfere horror e grottesche, si ritrova nei panni di un moderno Conte Dracula. A metterlo alla prova, però, non ci sono cacciatori di vampiri, bensì Giovanni e Giacomo nelle storiche vesti dei "Leghisti della Transilvania". Si tratta di una rivisitazione di uno degli sketch più iconici del trio comico, in cui Danhausen viene sottoposto al leggendario "inganno della cadrega", il finto test di accoglienza pensato per smascherare il finto cittadino del Nord, qui interpretato da un vampiro che tenta goffamente di spacciarsi per l'improbabile Brambilla Fumagalli. Netflix e la WWE hanno saputo riutilizzare questo capolavoro di comicità senza tempo, trasformando una vecchia frizione sociale in un moderno veicolo di intrattenimento per lanciare la loro nuova avventura italiana.
Gli appuntamenti con la storia: la WWE sbarca a Torino e Bologna
La geniale pubblicità fa da apripista a un momento destinato a rimanere negli annali dello sport-spettacolo. Nel maggio 2026, la federazione di Stamford arriverà finalmente nel nostro Paese con una programmazione senza precedenti. La grande maratona inizierà domenica 31 maggio all'Inalpi Arena di Torino con Clash in Italy, il primo storico Premium Live Event organizzato in Italia. L'evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix a partire dalle ore 20, raccontato dalle voci storiche del commento italiano: Luca Franchini "Il Godzilla" e Michele Posa "Il Bardo". Sul ring piemontese è già confermata la sfida tra l'Undisputed WWE Champion Cody Rhodes e l'austriaco Gunther, ma anche il match tra Roman Reigns e Jacob Fatu. La festa continuerà poi lunedì 1° giugno, sempre dall'Inalpi Arena di Torino con la puntata live di RAW, per concludersi venerdì 5 giugno all'Unipol Arena di Bologna con una scoppiettante puntata di SmackDown. In più, ci saranno i live event a Firenze e Roma. Entrambi gli show settimanali andranno in onda a partire dalle 20 sempre in esclusiva su Netflix.