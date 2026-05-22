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In arrivo Dolomiti X Duchenne e Sila X Duchenne: due grandi eventi tra sport e solidarietà

In arrivo Dolomiti X Duchenne e Sila X Duchenne: due grandi eventi tra sport e solidarietà

Due appuntamenti all’insegna della mountain bike e degli sport outdoor per sostenere Parent Project
5 min

Dolomiti X Duchenne e Sila X Duchenne tornano nell’estate 2026 con due appuntamenti dedicati agli sport outdoor e alla solidarietà: dal 25 al 28 giugno a Villabassa-Niederdorf (BZ) e dal 10 al 12 luglio a Camigliatello Silano (CS), appassionati di mountain bike, trekking ed escursioni si ritroveranno per sostenere Parent Project aps e le famiglie che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Dolomiti X Duchenne

Alla sua ottava edizione, dal 25 al 28 giugno, torna in Val Pusteria, l’evento di 3 giorni non competitivo di mountain bike organizzato da Project for Life asd in collaborazione con Parent Project.
Il comune di Villabassa-Niederdorf (BZ) ospiterà biker e trekker, che si incontreranno con le famiglie che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker, i volontari e lo staff di Parent Project per tre giornate dal programma ricco, con opzioni diverse per tutti i gusti e momenti dedicati alla socialità ed alla conoscenza dell’associazione.

Chi ha la passione per la MTB potrà cimentarsi in 3 tappe, che prevedono percorsi di lunghezze e difficoltà diverse (lungo, medio e corto), così da adattarsi a ogni livello di preparazione e garantire il massimo divertimento. Il primo giorno i bikers potranno affrontare il Plan de Corones, arrivando, nel secondo giorno, a valicare il confine toccando le vette austriache, e chiudendo poi, il terzo giorno, tra le bellezze della Val Casies. Ma non solo: per bambini, ragazzi, famiglie e per chi non partecipa alle pedalate, sono previste escursioni accessibili, visite guidate e momenti di scoperta del territorio.

Sila X Duchenne

Dal 10 al 12 luglio, per la prima volta a Camigliatello Silano (CS), si incontreranno sport, natura e solidarietà. Organizzato dall’ASD Sila Sports Adventure in collaborazione con Parent Project, Sila X Duchenne attende tutti i biker e trekker, e coloro che vorranno vivere le bellezze del Parco Nazionale della Sila mentre sostengono le persone e le famiglie che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Nelle giornate di sabato e domenica, i partecipanti potranno scegliere tra diverse attività. Chi ama le due ruote potrà affrontare percorsi con diversi livelli di difficoltà. Per i giovanissimi, invece Camigliatello diventerà teatro di varie attività tra cui il gioco ciclismo in mountain bike. Per le famiglie che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker e per tutti i partecipanti sono in programma anche alcune visite speciali: un percorso alla scoperta dei Giganti della Sila e una visita didattica al Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta.

Non mancheranno preziosi momenti conviviali per conoscere meglio Parent Project, degustazioni di prodotti tipici locali e dimostrazioni di attività sportive outdoor come tiro con l’arco, nordic walking e pallavolo.

Tutte le info

Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sulle rispettive pagine dedicate: https://www.parentproject.it/evento/dolomiti-x-duchenne/ (Dolomiti X Duchenne)
https://www.parentproject.it/evento/sila-x-duchenne-2026/ (Sila X Duchenne).

La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una rara patologia genetica che colpisce 1 su 5000 neonati maschi. È la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta in età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei muscoli. La distrofia muscolare di Becker (BMD) è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente. Al momento, non esiste una cura, ma una presa in carico multidisciplinare che permette di migliorare la qualità e l’aspettativa di vita.

Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker.  Dal 1996 lavoriamo per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei nostri bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che ci hanno fatto crescere fino ad oggi sono quelli di affiancare e sostenere le famiglie dei bambini che convivono con queste patologie attraverso una rete di Centri Ascolto, promuovere e finanziare la ricerca scientifica al riguardo e sviluppare un network collaborativo in grado di condividere e diffondere informazioni chiave.

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