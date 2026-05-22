Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 22 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
WWE, Dominik Mysterio verso Clash in Italy: tra il mito di Buffon e il "no" all'ananas sulla pizza© WWE

WWE, Dominik Mysterio verso Clash in Italy: tra il mito di Buffon e il "no" all'ananas sulla pizza

Intervista a Dominik Mysterio in vista dello storico sbarco della WWE in Italia su Netflix. I suoi ricordi d'infanzia, l'idolo Buffon e il superamento del "test d'italianità"
Marco Ercole
5 min
TagsWWEwrestlingclash in italy

L'attesa sta per finire per tutti gli appassionati italiani di wrestling: la più grande federazione del mondo si appresta a sbarcare nel nostro Paese con una programmazione senza precedenti, disponibile per la prima volta in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming. Il sipario si alzerà ufficialmente domenica 31 maggio alle ore 20:00 con Clash in Italy, il primissimo Premium Live Event della WWE a svolgersi interamente in Italia. Ma lo spettacolo non si ferma qui: la maratona sul ring proseguirà il giorno successivo, lunedì 1° giugno sempre alle ore 20:00, con la puntata live di RAW, per poi concludersi in bellezza venerdì 5 giugno, sempre alle ore 20:00, con l'appuntamento speciale di SmackDown. Tre eventi storici - nel mezzo anche i live show a Firenze e Roma - che promettono di infiammare il pubblico italiano, pronti a essere vissuti comodamente dal divano di casa su Netflix.

Un attaccante pigro con il mito di Gigi Buffon

Tra le superstar più attese della tournée c'è indubbiamente Dominik Mysterio, uno dei "cattivi" più amati e fischiati della federazione, che in un'intervista esclusiva ha raccontato il suo rapporto con l'Europa e, in particolare, con lo sport più amato dagli italiani: il calcio. "Ogni volta che la WWE può uscire dagli Stati Uniti e fare un PLE in un altro Paese è incredibile", ha esordito Dominik, ricordando come le sue origini messicane lo abbiano portato a crescere a pane, wrestling e pallone. Con un pizzico di ironia, la star di RAW ha svelato i suoi trascorsi sul rettangolo verde: "Giocavo come attaccante. Avevo un buon piede sinistro e a volte mi mettevano in mezzo al campo, ma ero pigro, non mi piaceva correre avanti e indietro al centro, quindi preferivo stare davanti". Parlando di calcio italiano e ricordando lo storico scambio maglia-maschera che suo padre Rey propose con l'ex laziale Milinkovic-Savic, Dominik non ha avuto dubbi su quale cimelio della Serie A vorrebbe custodire: "Sceglierei Gigi Buffon. Tutta la mia famiglia ama il calcio e quando guardavamo il Messico contro l'Italia era semplicemente impossibile segnare a Buffon. Sarebbe davvero bello avere la sua maglia". Meno fortunato, invece, il suo legame con la Juventus: "Alla mia famiglia piace la Juventus, ma uno dei miei migliori amici mi batte costantemente a FIFA usando i bianconeri, quindi non ho un ottimo rapporto con loro".

Tra Liv Morgan e "L'urlo" di Munch

C'è tempo per ricordare il curioso cartellone apparso lo scorso anno tra la folla di Bologna, che raffigurava la sua compagna sul ring Liv Morgan nei panni della Monna Lisa di Leonardo da Vinci. Alla domanda su quale opera d'arte potesse rappresentare al meglio la sua complessa personalità sul ring, Dominik ha risposto prontamente: "Direi 'L'urlo' di Munch. Penso che mi rappresenti abbastanza bene. Se qualcuno si avvicina troppo a me inizio a urlare, perché non mi piace avere le persone intorno, a meno che non si tratti di Liv Morgan. Non mi piaci, piccola!". Una dichiarazione in perfetto stile Mysterio.

Promosso (quasi) a pieni voti: il test di "italianità" di Dominik

Prima di salire sul ring di Torino, Dominik Mysterio si è sottoposto a un velocissimo ma severo test per verificare il suo livello di vicinanza alla cultura e alle tradizioni dello Stivale, superandolo con risposte che faranno sicuramente felici i puristi della cucina italiana. Se sul fronte delle bevande ha preferito astenersi ("Non bevo caffè, quindi né espresso né americano") e sul fronte sportivo ha alla fine preferito il football americano al calcio, è a tavola che il wrestler ha conquistato i voti più alti. Dominik ha infatti dichiarato di preferire la pasta rigorosamente "un po' al dente" e ha espresso un rifiuto categorico verso i sacrilegi culinari più temuti: "Ketchup sulla pasta? Assolutamente no. Non lo metto nemmeno sulle patatine fritte, so che lo fanno gli americani...". La bocciatura definitiva è arrivata invece per l'ananas sulla pizza: "Assolutamente no, è terribile. Per una cosa del genere si va dritti in prigione!". Con un esito così netto e rispettoso delle tradizioni nostrane, Dominik Mysterio ha ottenuto il pass ufficiale per l'Italia: non resta che attendere il 31 maggio per vederlo finalmente in azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

Da non perdere

Danhausen e l’inganno della cadrega con Giovanni e Giacomo: quando il wrestling incontra il mitoWrestleMania 39, Rey Mysterio entra nella Hall of Fame

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS