WWE, Dominik Mysterio verso Clash in Italy: tra il mito di Buffon e il "no" all'ananas sulla pizza

Un attaccante pigro con il mito di Gigi Buffon

Tra le superstar più attese della tournée c'è indubbiamente Dominik Mysterio, uno dei "cattivi" più amati e fischiati della federazione, che in un'intervista esclusiva ha raccontato il suo rapporto con l'Europa e, in particolare, con lo sport più amato dagli italiani: il calcio. "Ogni volta che la WWE può uscire dagli Stati Uniti e fare un PLE in un altro Paese è incredibile", ha esordito Dominik, ricordando come le sue origini messicane lo abbiano portato a crescere a pane, wrestling e pallone. Con un pizzico di ironia, la star di RAW ha svelato i suoi trascorsi sul rettangolo verde: "Giocavo come attaccante. Avevo un buon piede sinistro e a volte mi mettevano in mezzo al campo, ma ero pigro, non mi piaceva correre avanti e indietro al centro, quindi preferivo stare davanti". Parlando di calcio italiano e ricordando lo storico scambio maglia-maschera che suo padre Rey propose con l'ex laziale Milinkovic-Savic, Dominik non ha avuto dubbi su quale cimelio della Serie A vorrebbe custodire: "Sceglierei Gigi Buffon. Tutta la mia famiglia ama il calcio e quando guardavamo il Messico contro l'Italia era semplicemente impossibile segnare a Buffon. Sarebbe davvero bello avere la sua maglia". Meno fortunato, invece, il suo legame con la Juventus: "Alla mia famiglia piace la Juventus, ma uno dei miei migliori amici mi batte costantemente a FIFA usando i bianconeri, quindi non ho un ottimo rapporto con loro".

Tra Liv Morgan e "L'urlo" di Munch

C'è tempo per ricordare il curioso cartellone apparso lo scorso anno tra la folla di Bologna, che raffigurava la sua compagna sul ring Liv Morgan nei panni della Monna Lisa di Leonardo da Vinci. Alla domanda su quale opera d'arte potesse rappresentare al meglio la sua complessa personalità sul ring, Dominik ha risposto prontamente: "Direi 'L'urlo' di Munch. Penso che mi rappresenti abbastanza bene. Se qualcuno si avvicina troppo a me inizio a urlare, perché non mi piace avere le persone intorno, a meno che non si tratti di Liv Morgan. Non mi piaci, piccola!". Una dichiarazione in perfetto stile Mysterio.

Promosso (quasi) a pieni voti: il test di "italianità" di Dominik

Prima di salire sul ring di Torino, Dominik Mysterio si è sottoposto a un velocissimo ma severo test per verificare il suo livello di vicinanza alla cultura e alle tradizioni dello Stivale, superandolo con risposte che faranno sicuramente felici i puristi della cucina italiana. Se sul fronte delle bevande ha preferito astenersi ("Non bevo caffè, quindi né espresso né americano") e sul fronte sportivo ha alla fine preferito il football americano al calcio, è a tavola che il wrestler ha conquistato i voti più alti. Dominik ha infatti dichiarato di preferire la pasta rigorosamente "un po' al dente" e ha espresso un rifiuto categorico verso i sacrilegi culinari più temuti: "Ketchup sulla pasta? Assolutamente no. Non lo metto nemmeno sulle patatine fritte, so che lo fanno gli americani...". La bocciatura definitiva è arrivata invece per l'ananas sulla pizza: "Assolutamente no, è terribile. Per una cosa del genere si va dritti in prigione!". Con un esito così netto e rispettoso delle tradizioni nostrane, Dominik Mysterio ha ottenuto il pass ufficiale per l'Italia: non resta che attendere il 31 maggio per vederlo finalmente in azione.