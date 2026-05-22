WWE, cucina e gesti tipici: Charlotte Flair si mette alla prova con il "test d'italiano"
In vista dell'imminente tour della WWE nel nostro Paese, la leggendaria Charlotte Flair ha accettato di sottoporsi a una rapidissima e simpatica sfida per verificare la sua reale preparazione sulla cultura e sulle abitudini dello Stivale. Il test è iniziato a tavola, dove la "Regina" del ring ha mostrato di conoscere alla perfezione alcuni capisaldi della nostra tradizione, scivolando però su altri. Charlotte ha superato brillantemente la prima prova respingendo con fermezza l'idea di spezzare gli spaghetti prima di buttarli in pentola, e ha definito un vero e proprio "crimine" l'accostamento del Parmigiano sul pesce. I problemi sono sorti quando si è passati ad altri abbinamenti: la lottatrice ha infatti ammesso che per lei il cappuccino a pranzo è accettabile e ha dato il suo via libera all'ananas sulla pizza. Davanti allo stupore dell'intervistatore, si è difesa ridendo: "In realtà non bevo nemmeno il cappuccino, preferisco il caffè Americano! Però so che a moltissime persone l'ananas sulla pizza proprio non piace...".
Charlotte impara l'arte italiana della gestualità
La sfida si è poi spostata sul linguaggio non verbale, toccando uno dei tratti più iconici dell'italianità: la gestualità. Messa di fronte al classico movimento delle mani raccolte a "fazzoletto" (il nostro tipico "Ma cosa vuoi?"), Charlotte ha inizialmente pensato che si trattasse di un segno positivo. Ha dimostrato invece un ottimo intuito davanti al celebre gesto delle dita che sfiorano ripetutamente la parte inferiore del mento per dire "Non mi importa", indovinando subito la sua sfumatura negativa. La vera promozione a pieni voti è arrivata però sull'ultimo esame, quando ha visto la mano tesa muoversi oscillando da destra a sinistra: "Così così!", ha esclamato orgogliosa la Flair. Insomma, al netto di qualche bizzarra preferenza gastronomica, la fuoriclasse della WWE ha dimostrato di avere l'ironia e lo spirito giusto per farsi capire dal pubblico italiano.