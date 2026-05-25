Lo Skateboarding torna nelle scuole di Ostia in vista della Coppa del Mondo di giugno! 

Legalità, Sport, giovani, rigenerazione di spazi urbani, condivisione, aggregazione, recupero delle periferie attraverso lo skateboarding, valori sani per crescere. Questi alcuni dei temi del tour di incontri negli Istituti Comprensivi di Ostia che ha visto il campione italiano di skateboarding park, Guglielmo Marin confrontarsi con i ragazzi delle scuole del Lido di Roma a pochi giorni dalla Coppa del Mondo 2026. World Cup che regalerà spettacolo e trick proprio nei due impianti della Capitale, a Ostia e a Colle Oppio.



Un’iniziativa promossa da Skate Italia Federazione Sport Rotellistici e Municipio X di Roma, con il supporto del Gabinetto del Sindaco, della Presidenza dell’Assemblea Capitolina, dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma, della Federazione World Skate e con la collaborazione e il supporto logistico di Asd Oasi Verde dello skatepark The Spot.



Dopo il successo dello scorso anno, il tour delle scuole del Lido dedicato allo skateboarding torna nuovamente nel 2026. Iniziato mercoledì, chiude oggi venerdì 22 maggio. Tre giorni di incontri tra i ragazzi e il campione italiano Guglielmo Marin, a due settimane dall’inizio della Coppa del Mondo di Skateboarding Roma 2026. World Cup che andrà in scena, proprio a Ostia nel park The Spot dal 7 al 14 giugno, e a Colle Oppio dal 14 al 21 giugno. Entrambi gli appuntamenti rappresentano, per gli sport individuali olimpici, la prima tappa in assoluto di quest’anno, sia in Italia e che a livello mondiale, delle qualificazioni a Los Angeles 2028.



Nove gli Istituti Comprensivi che hanno partecipato alla tre giorni di incontri: Carotenuto, Calderini, Leonori, Ulpio Traiano, Giovanni Paolo II, Vivaldi, Caraibi, Tullia Zevi, Mozart.



“Tre giornate bellissime dedicate allo sport, allo skateboarding e ai ragazzi degli Istituti del nostro territorio - ha detto Andrea Morelli, assessore alle scuole e politiche giovanili del Municipio X di Roma - Un’occasione unica per lanciare la Coppa del Mondo in programma ad Ostia e a Colle Oppio tra qualche settimana e per far conoscere a tutti una struttura diventata punto di riferimento e aggregazione, lo skatepark The Spot del Lido. Siamo felicissimi che per il quarto anno consecutivo il park possa ospitare un evento internazionale come la World Cup, valida anche come prima tappa delle qualificazioni olimpiche”.



Un progetto partito lo scorso anno, il tour degli Istituti, che ha lasciato un’eredità importante per il territorio del litorale romano, sia in ambito sportivo che a livello di iniziative di aggregazione e sociali, promosse dalla Federazione Skate Italia e dal Municipio X di Roma, in collaborazione con diversi altri partner. Tra queste un defibrillatore donato alla Scuola San Gallo e più di 20 panchine che coloreranno, a tema skateboarding, il litorale di Ostia.



Un esempio concreto di come attraverso lo sport, l’aggregazione e valori sani si possano costruire oasi di condivisione e legalità anche in luoghi difficili come Ostia, e recuperare spazi urbani per la comunità, come accaduto con lo skatepark the Spot del Lido, e con quello di Colle Oppio. Due tra gli impianti olimpici più importanti a livello internazionale.



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