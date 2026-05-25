Nepi: "Curling a Colle Oppio con tre piste da giugno"

Dal ghiaccio olimpico al cuore di Roma. Da metà giugno e fino a metà settembre il curling approda al Parco di Colle Oppio, all'ombra del Colosseo, trasformando uno dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana e sportiva della Capitale in un nuovo punto di riferimento per lo sport accessibile e inclusivo. L'iniziativa porterà per la prima volta nella Capitale una disciplina che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno globale, anche sui social media. "Lo avevamo promesso e abbiamo lavorato duramente per realizzare un progetto a cui teniamo tantissimo. Il curling diventerà un'esperienza quotidiana e tutti, giovani e adulti, potranno avvicinarsi a una disciplina inclusiva, educativa e bellissima. Questa storia dimostra che se ci sono le idee, la voglia, l'unione di intenti, anche l'impossibile può diventare possibile. L'obiettivo è quello di rendere lo sport sempre più accessibile, generando nuove opportunità", ha dichiarato Diego Nepi Molineris.

Saranno tre le piste da curling installate all'interno del parco di Colle Oppio, ciascuna di 12 metri per 3, realizzate con ghiaccio sintetico di ultima generazione. Le superfici saranno composte da pannelli in materiale plastico ad alta densità progettati per simulare le caratteristiche di scorrimento del ghiaccio naturale, senza necessita di sistemi di refrigerazione né utilizzo di acqua. La tecnologia adottata si basa su pannelli in polietilene ad alta resistenza, una soluzione innovativa e sostenibile che consentirà di praticare il curling anche in un contesto urbano e all'aperto. Il playground di Colle Oppio, negli ultimi anni diventato simbolo di rinascita sociale e sportiva del territorio, si prepara così a vivere una nuova stagione da protagonista. Il curling arriverà infatti negli stessi giorni in cui il grande skateboarding internazionale tornerà nella Capitale con una tappa della World Skateboarding Tour, in programma dal 14 al 21 giugno, evento ormai iconico fortemente voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Contestualmente sara inaugurato anche il nuovo campo da basket completamente rinnovato con i colori di Illumina, nuove resine e canestri premium, consolidando ulteriormente la vocazione del parco come spazio urbano aperto, moderno e partecipato.

"Il parco di Colle Oppio sarà ancora più attrattivo e coinvolgente. Un vero hub dello sport di tutti, che stiamo valorizzando insieme al Parco Archeologico del Colosseo, al Comune di Roma e alla Soprintendenza Capitolina per farlo vivere ogni giorno, lasciando un'eredità sociale e culturale permanente nel territorio. Un'offerta ampia, con lo sport sempre più come diritto di tutti: inclusivo e gratuito", conclude Nepi Molineris. Con il curling, il basket e lo skateboarding internazionale, Colle Oppio si conferma sempre più come uno dei cuori pulsanti dello sport urbano italiano, capace di unire giovani, famiglie, turismo e inclusione sociale nel centro della Città Eterna. Un progetto che rompe anche gli schemi tradizionali dello sport, andando incontro ai linguaggi, agli interessi e alle nuove esigenze delle giovani generazioni: spazi aperti, discipline innovative, esperienze condivise e accessibili. Lo sport diventa così non soltanto attività fisica, ma anche un importante canale di comunicazione, aggregazione e identità sociale, capace di creare connessioni autentiche tra persone, territori e culture diverse.