RiminiWellness 2026: appuntamento all’Uliveto Beat Lab Stage per 4 giorni di sport e benessere

Acqua Uliveto sarà protagonista del RiminiWellness , l'evento internazionale di riferimento per il mondo del fitness, del benessere e dello sport, in programma dal 28 al 31 maggio presso la Fiera di Rimini.

Per l'occasione Uliveto allestisce l'Uliveto Beat Lab Stage: un'area brandizzata di circa 500 mq (con un parterre dedicato alle attività di 300 mq) interamente animata da sessioni sportive continue per tutta la durata della manifestazione. Sul palco si alterneranno istruttori internazionali di primo livello, per offrire ai partecipanti lezioni aperte a tutti i livelli di preparazione. Special guest sarà Jury Chechi, testimonial Uliveto e leggenda della ginnastica italiana, che venerdì 29 maggio alle 15.15 terrà una lezione esclusiva dal palco dell’Uliveto Beat Lab Stage. Acqua Uliveto, grazie alla sua composizione bicarbonato-alcalino-calcica, è ideale per chi pratica attività fisica, poiché bevuta prima, durante e dopo lo sport, contribuisce a compensare le perdite idrosaline dovute alla sudorazione e a limitare gli scompensi che potrebbero compromettere il buon esito di una gara. Bere Uliveto nella giusta quantità, oltre a favorire il veloce recupero dell'idratazione, può servire a ridurre l'effetto di acido lattico prodotto dallo sforzo muscolare.

Inoltre, Acqua Uliveto contribuisce a raggiungere il fabbisogno della quota giornaliera di calcio, particolarmente elevata nello sportivo a causa di una maggiore utilizzazione metabolica dell'osso (L. Bacciottini et Coll. Journal of Clinical Gastroenterology 2004 - L. Vannucci et Coll. Nutrients 2018). Anche il Ministero della Salute ha riconosciuto che “la quantità di calcio presente nell’acqua minerale Uliveto partecipa all’integrazione del fabbisogno giornaliero di calcio per la salute delle ossa”.



Per questo gli atleti scelgono Uliveto, come: Alessandro Del Piero, Fiona May, Filippo Magnini e Paola Egonu che, insieme a Jury Chechi, promuovono l’importanza di reintegrare calcio, potassio e magnesio nell’organismo dello sportivo attraverso l’assunzione di Acqua Uliveto. Per tutto il periodo della fiera, un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana - organo preposto dal CONI alla tutela della salute di tutti gli atleti italiani e partner di Uliveto - sarà disponibile nel gazebo Uliveto per consulenze gratuite personalizzate su idratazione e performance sportiva.

La presenza di Uliveto al RiminiWellness è supportata da una campagna di comunicazione integrata nella settimana dal 25 al 31 maggio: pagina stampa su quotidiani nazionali e locali, comunicato radio da 20" su emittenti nazionali e locali, attività editoriale sui canali digital e social con dirette dedicate.

L'appuntamento per chi ama lo sport è presso lo stand C3 dalle 9.30 di giovedì 28 maggio! Uliveto, l’acqua per lo sport a RiminiWellnes.