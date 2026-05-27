Italia a tutta velocità: in acqua da Nord a Sud

La Motonautica italiana entra nella fase più intensa della stagione con numeri, partecipazione e visibilità in costante crescita. Dopo i primi appuntamenti del calendario federale 2026 — dalla Touring Cup di Valmadrera dedicata al Diporto alla competizione internazionale di radiocomandata di Margonara, passando per il mondiale elettrico E1 sul lago di Como e le tappe del Campionato Italiano Moto d’Acqua tra Licata, Otranto e Rimini — il bilancio della prima parte dell’anno racconta un movimento dinamico, trasversale e in continua evoluzione.

Partecipazione

Discipline diverse, pubblici differenti e territori lontani tra loro hanno confermato la capacità della Federazione Italiana Motonautica di costruire eventi sempre più partecipati e riconoscibili. Dalle acque interne ai grandi appuntamenti internazionali, passando per il circuito nazionale, la stagione ha mostrato crescita tecnica, forte coinvolgimento di team e appassionati e una presenza sempre più ampia di giovani piloti. Non soltanto competizione, ma un sistema sportivo che valorizza turismo, territori e spettacolo attraverso format differenti ma complementari.

Viscione

Il Presidente federale Giorgio Viscione ha tracciato così il punto della situazione: «Stiamo vivendo una stagione intensa e positiva, nella quale la Motonautica italiana sta dimostrando grande vitalità sotto tanti aspetti. Crescono l’interesse verso i nostri eventi, la partecipazione delle società e la capacità di coinvolgere territori e istituzioni. Oggi il nostro movimento riesce a esprimersi attraverso discipline diverse e appuntamenti di livello nazionale e internazionale, confermando il valore e il potenziale della Motonautica italiana».

Nel weekend

L’attenzione si sposta ora su un weekend di grande prestigio per la Motonautica nazionale. Domenica 31 maggio torna infatti lo storico Raid Pavia-Venezia, la maratona fluviale in acque interne più lunga e affascinante al mondo: oltre 400 chilometri lungo il Po con 91 imbarcazioni iscritte in una sfida che intreccia sport, resistenza, tecnica e tradizione. Parallelamente, Cagliari ospiterà il Grand Prix of Italy dell’UIM F1 H2O World Championship Regione Sardegna e il Campionato Italiano Circuito classe GT30, appuntamento che porterà i protagonisti della Formula 1 Motonautica mondiale, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell’Italia nello scenario internazionale della disciplina.