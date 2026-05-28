Torino capitale del K-1: il Kickboxer Riccardo Allena all'assalto del Titolo Mondiale WKU

L'ascesa di Allena (Torino) e l'ostacolo spagnolo

La notizia ha subito catalizzato l'attenzione dei media sportivi, trasformando la serata in un appuntamento cruciale per le gerarchie internazionali della kickboxing. Riccardo Allena, del team Olimpo Academy, arriva a questa sfida mondiale nel momento di massima espressione della sua carriera. Già detentore del titolo Intercontinentale WKU, Allena è reduce da una prestazione clamorosa al prestigioso galà "The Arena", dove ha infiammato il pubblico chiudendo il match con un KO ai danni di un avversario di alta fascia.

Un'inerzia esplosiva che ora dovrà superare il test più arduo: l'enorme esperienza di Carlos Garcia. Lo spagnolo rappresenta il classico "esame di laurea" per chi ambisce al vertice assoluto. Si tratta di un fighter coriaceo, un vero e proprio veterano dei ring europei con un curriculum impressionante che sfiora i 100 match da professionista. Sarà una battaglia stilistica e mentale, prima ancora che fisica, tra l'esplosività in ascesa del torinese e la scaltrezza tattica di un avversario che ha visto tutto sul quadrato.