La WWE fa la storia con Clash in Italy: i match e gli appuntamenti della maratona italiana su Netflix

La grande storia dello sport-entertainment sta per vivere una pagina indelebile in terra italiana. Per la prima volta in assoluto, la federazione di Stamford sbarca nel nostro Paese con un Premium Live Event ufficiale: l'appuntamento è fissato per domenica 31 maggio all'Inalpi Arena di Torino con WWE Clash in Italy , trasmesso in diretta esclusiva su Netflix a partire dalle ore 20 . A commentare la serata ci saranno le due voci storiche della disciplina in Italia, "Il Godzilla" Luca Franchini e "Il Bardo" Michele Posa. La festa tricolore continuerà la sera successiva, lunedì 1° giugno sempre alle ore 20 , quando l'Inalpi Arena di Torino ospiterà una puntata live di Monday Night RAW . Il cerchio si chiuderà ufficialmente venerdì 5 giugno alle ore 20 , con la carovana che si sposterà all' Unipol Arena di Bologna per la diretta di SmackDown . Tutta la programmazione, compresa la ricca libreria del passato, è inclusa nella normale sottoscrizione alla piattaforma streaming, senza costi aggiuntivi. Nel tour italiano anche due house shows (ovvero show non trasmessi live) a Firenze e Roma

Resa dei conti nella Bloodline e scontro totale per Cody Rhodes

La card dell'evento promette scintille, a partire da una delle stipulazioni più brutali e rare della federazione. L'OTC Roman Reigns difenderà il suo WWE World Heavyweight Championship dall'assalto di Jacob Fatu in un violentissimo Tribal Combat Match. La rivalità è esplosa dopo il loro match a Backlash: nonostante la sconfitta, "The Samoan Werewolf" ha brutalizzato Reigns a fine incontro, continuando nei giorni successivi a seminare il panico attaccando gli Usos e gli ufficiali di gara. Messo alle strette con il rischio di un licenziamento, Fatu ha sfidato Reigns a questo match speciale, dove il campione cercherà di mantenere il suo status di Head of the Table e difendere un record di 2-0 in questa stipulazione. Altrettanto imperdibile sarà la difesa dell'Undisputed WWE Champion Cody Rhodes, chiamato a resistere all'assalto del temibile austriaco Gunther. "The Ring General" ha guadagnato ufficialmente lo status di primo sfidante sconfiggendo Royce Keys a SmackDown, dopo aver firmato un contratto stabilito grazie a un favore di Paul Heyman, e si presenterà a Torino intenzionato a strappare la cintura all'American Nightmare.

Il ritorno di The Beast e i titoli femminili in palio

L'Inalpi Arena sarà anche il teatro di un incredibile rematch generazionale. Oba Femi si troverà nuovamente faccia a faccia con Brock Lesnar. A WrestleMania 42, Femi aveva scioccato il mondo sconfiggendo "The Beast", spingendo l'ex campione a un apparente ritiro sancito dall'abbandono di guanti e stivali sul ring. Dopo settimane di dominio assoluto attraverso una serie di "Open Challenge", la corsa di Femi è stata brutalmente interrotta nella puntata di RAW del 18 maggio, quando Lesnar è tornato a sorpresa attaccandolo e reclamando la sua vendetta per la tappa italiana. Grande spazio sarà riservato anche alle divisioni femminili con ben due cinture in palio. Rhea Ripley difenderà il WWE Women's Championship contro Jade Cargill in una rivincita di WrestleMania 42. Per contrastare la Cargill e le sue alleate B-Fab e Michin, "The Eradicator" è stata costretta a stringere un'alleanza d'emergenza con Charlotte Flair e Alexa Bliss per rimettere i numeri in parità. Infine, la campionessa Becky Lynch metterà in palio il Women's Intercontinental Championship contro la stella nascente Sol Ruca. Il match è stato ufficializzato dal General Manager di RAW Adam Pearce dopo che "The Man", durante l'evento Saturday Night's Main Event, si era fatta squalificare intenzionalmente trascinando l'arbitro Jessika Carr sulla traiettoria della finisher della sfidante.