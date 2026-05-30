Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo: il Messico trionfa a Piazza di Siena dopo 78 anni, Italia quarta

Tanti applausi e un pubblico entusiasta hanno accompagnato sulle tribune di Villa Borghese la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, uno degli appuntamenti più attesi dello CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo.



Nel pomeriggio romano si è scritta una nuova pagina della storia del concorso: il Messico è tornato a conquistare la Coppa delle Nazioni a distanza di 78 anni dall’unico precedente successo, ottenuto nel 1948, aggiungendo nuovamente il proprio nome al prestigioso albo d’oro della competizione.



A decidere la sfida è stato un emozionante barrage finale contro la Germania. A firmare il punto decisivo è stato Patricio Pasquel che ha completato un percorso netto riuscendo a precedere il tedesco Richard Vogel e consegnando così il successo al team messicano.



La squadra vincitrice è composta da Carlos Hank Guerreiro con H5 Shaq Attack (0/0), Patricio Pasquel con Chakkaloup PS (0/4-0), Andres Azcarraga con Contendros 2 (0/12) e Fernando Martinez Sommer con Joep (0/0).



Alle spalle del Messico si è classificata la Germania, battuta soltanto al barrage, mentre il terzo posto è andato alla Gran Bretagna. Quarta l’Italia, con il selezionatore azzurro Stefano Cesaretto che ha commentato: "Il motivo per cui stiamo spingendo i ragazzi a prendere parte a competizioni come queste è perché sappiamo che questa è la gara che fa un cavaliere, per cui solo saltare qui, in squadra, permette a questi ragazzi di fare l'ultimo passo per diventarlo. A livello individuale qualunque dei nostri cavalieri ottiene ogni anno degli ottimi risultati".



Positivo il bilancio di Emanuele Camilli: "Io sono di Roma e quindi per me è una Coppa delle Nazioni molto sentita. Sono estremamente felice per come ha saltato il mio cavallo, un po' meno felice per come ho montato il secondo giro. Però questo è il nostro sport e ogni tanto capita. Quindi spero di fare meglio la prossima volta...domenica, ovviamente!".

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