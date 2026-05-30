Squash, a Rende nel Cosentino weekend di titoli nazionali
La città di Rende, nel Cosentino, si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale di squash. Fino a domenica 31 presso lo Scorpion health club, si svolgeranno i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria, maschili e femminili, organizzati dalla dalla Federazione italiana gioco squash.
Saranno circa 100 i giocatori e le giocatrici che si contenderanno i quattro titoli italiani in palio, tra cui la quattro volte campionessa italiana Cristina Tartarone, atleta di Rende.
Nel corso della manifestazione sono attesi atleti, tecnici, dirigenti e appassionati provenienti da numerose regioni italiane. "Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare un evento così prestigioso - ha dichiarato la presidente dell'Asd Squash Scorpion, Ida Cristiano -. Rende si conferma ancora una volta capitale italiana dello squash grazie alla qualità delle strutture dello Scorpion e all'importante tradizione sportiva costruita in tanti anni di attività".
Domenica 31 maggio con le finali e le premiazioni. Previsto l'ingresso gratuito.