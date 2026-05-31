WWE, Sol Ruca e il sogno di Torino a Clash in Italy: "Mi vivo il momento"

Sol Ruca e l'amore per l'Italia

L’atleta californiana, pronta a sfidare Becky Lynch in una delle sfide più attese della serata, ha raccontato tutto il suo entusiasmo per questa esperienza italiana. "Sono così contenta, è divertente essere qui, in un mondo completamente diverso, una cultura completamente differente. Ieri ho fatto una passeggiata di quasi 10 chilometri per puro piacere, per immergermi in tutto questo", ha spiegato. Un impatto immediato con il pubblico italiano, che l’ha accolta con entusiasmo. "È stato davvero bello avere i fan che sono venuti a salutarmi e a scattare una foto. È bello sapere che le persone di tutto il mondo sanno chi sono e che interessa quello che faccio. Sono davvero entusiasta di essere qui e penso che sia un sentimento comune per tutti noi nel backstage".

La sfida di stasera con Becky Lynch

L’Italia, in realtà, era una destinazione che sognava da tempo. "Ho sempre voluto venire qui, non solo per lavoro ma anche per piacere. Ho adorato questa esperienza e poi il cibo è fantastico. Mi piacerebbe davvero tornare e potermi immergere ancora di più, esplorare ancora di più". Ma da questa sera spazio alle emozioni del ring. Davanti a migliaia di tifosi, Sol Ruca proverà a conquistare il titolo superando Becky Lynch, una delle figure più importanti del wrestling femminile moderno. Una sfida che la giovane wrestler vive come una grande occasione. "Sono molto entusiasta di poter salire sul ring e confrontarmi con l’energia di Becky. Lei sta dicendo che non merito di essere qui, quindi questo è il mio momento per dimostrarglielo davvero. Spero di uscire vittoriosa e diventare la nuova campionessa". Nessuna paura nemmeno di fronte all’esperienza della sua avversaria. "Conosciamo tutti Becky, è una a cui piace imbrogliare e fare tutto il necessario. Penso di essere abbastanza brava per adattarmi alle diverse situazioni, senza aspettarmi nulla da lei. Vedrò quello che succede e proverò ad adattarmi di conseguenza".

Il futuro della divisione femminile WWE

La pressione di esibirsi davanti a migliaia di spettatori sembra addirittura esaltarla. "Onestamente, ho tanta voglia di esibirmi davanti a così tante persone. Penso sia più facile. Una volta che parte la mia musica, so che è il momento di entrare e me lo voglio vivere al massimo. Uscire davanti ai fan è qualcosa che mi aiuta a concentrarmi e a dare tutto". Dietro il personaggio spettacolare e la celebre finisher - la "Sol Snatcher" che l’ha resa famosa c’è però anche un passato da ginnasta. "Il mio background nella ginnastica è stato determinante. Volevo che la mia finisher fosse qualcosa di unico". Stasera, a Torino, quella spettacolare combinazione di atletismo, creatività e carisma avrà il palcoscenico più importante possibile. Clash in Italy rappresenta una prima volta storica per la WWE e per i fan italiani. Per Sol Ruca, invece, potrebbe essere la notte della consacrazione definitiva. Dopo aver conquistato l’Italia passeggiando tra le sue strade, ora vuole conquistare anche il ring più importante della sua giovane carriera.