Clash in Italy entra nella storia: Torino abbraccia la WWE in una notte indimenticabile

La WWE ha finalmente scritto una pagina di storia nel nostro Paese. Dopo anni di attesa, sogni e speranze coltivate da generazioni di appassionati, l'Inalpi Arena di Torino ha ospitato Clash in Italy , il primo Premium Live Event della storia della WWE organizzato in Italia e trasmesso in esclusiva su Netflix. E il risultato è andato ben oltre ogni aspettativa.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, l'area intorno all'arena si è trasformata in un enorme punto d'incontro per migliaia di fan provenienti non soltanto da ogni angolo della Penisola, ma anche da decine di nazioni diverse. In molti sono arrivati da Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e persino dal Medio Oriente per assistere a un evento destinato a entrare negli annali dello sport-entertainment.

L'Inalpi Arena ha registrato il tutto esaurito, regalando un colpo d'occhio spettacolare. Cori incessanti, cartelli colorati, maglie delle superstar e un entusiasmo contagioso hanno accompagnato l'intera serata. Per la prima volta i fan italiani hanno potuto vedere dal vivo in un PLE quegli atleti che per anni hanno seguito soltanto attraverso gli schermi televisivi, oggi su Netflix, o impersonato nei videogiochi della serie WWE 2K, l'ultimo dei quali, WWE 2K26, è uscito soltanto pochi mesi fa.

È stata la consacrazione definitiva di una passione che in Italia esiste da decenni e che ieri sera ha trovato la sua celebrazione più grande.

Roman Reigns resta il capo della tavola

Il momento più atteso della serata era senza dubbio il Tribal Combat Match per il World Heavyweight Championship tra Roman Reigns e Jacob Fatu. Una battaglia brutale, violenta e senza esclusione di colpi che ha trasformato il ring di Torino in un autentico campo di guerra.

Gradoni d'acciaio, cassette degli attrezzi e tavoli sono diventati armi di una rivalità che ha raggiunto livelli estremi. Fatu ha sfiorato l'impresa grazie alla devastante Tongan Death Grip, ma Reigns ha saputo resistere e trovare le contromisure necessarie per neutralizzare il cugino.

Nel finale, dopo uno scambio durissimo, il Tribal Chief ha evitato la Mighty Moonsault e ha travolto il rivale con una Spear devastante attraverso un tavolo, conservando il titolo mondiale davanti a un pubblico in delirio.

A rendere ancora più interessante la situazione è stato il colpo di scena successivo al match: questa sera a RAW (sempre a Torino, sempre trasmesso su Netflix), infatti, Jacob Fatu riconoscerà ufficialmente Roman Reigns come leader della famiglia Anoa'i, prendendo le distanze dalla fazione MFT.

Rhodes tra le polemiche, Lesnar torna Bestia

Anche il match valido per l'Undisputed WWE Championship ha lasciato il segno. Cody Rhodes ha mantenuto la cintura contro Gunther al termine di una sfida intensissima e ricca di colpi di scena. Tuttavia il finale ha generato forti discussioni: l'arbitro non ha notato il piede del Ring General chiaramente appoggiato sotto la corda inferiore durante il conteggio decisivo.

Una svista destinata a far discutere ancora a lungo e che potrebbe aprire nuovi scenari nelle prossime settimane.

Tra i protagonisti assoluti della serata c'è stato anche Brock Lesnar. La Bestia ha ottenuto la sua vendetta contro Oba Femi al termine di uno scontro devastante. Femi ha dimostrato una resistenza impressionante, sopravvivendo a manovre che avrebbero messo ko chiunque altro, ma alla fine Lesnar è riuscito a imporsi dopo ben sette F-5, ristabilendo la parità nella rivalità e preparando il terreno per una possibile resa dei conti definitiva a SummerSlam.

Sol Ruca conquista il futuro, Ripley resta regina

La serata torinese ha incoronato anche una nuova campionessa. Sol Ruca ha completato la sua incredibile ascesa sconfiggendo Becky Lynch e conquistando il Women's Intercontinental Championship. La giovane superstar ha trovato il momento perfetto per eseguire una spettacolare Sol Snatcher dalle corde, chiudendo una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Nel Women's Championship Match, invece, Rhea Ripley ha confermato ancora una volta il proprio status di dominatrice della divisione femminile. Jade Cargill ha dato battaglia in un confronto fisico e spettacolare, ma l'Eradicator è riuscita a respingere l'assalto grazie a una devastante Riptide finale.

Il primo Clash in Italy si chiude così tra applausi, emozioni e la sensazione condivisa da tutti i presenti di aver assistito a qualcosa di irripetibile. Per una notte Torino è stata il centro del mondo WWE. E, a giudicare dall'atmosfera vissuta all'Inalpi Arena, difficilmente sarà l'ultima volta.

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