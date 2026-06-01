Vela, Range Rover Sardinia Cup 2026

Al fianco dello YCCS in questo storico ritorno ci sarà Range Rover come Title Sponsor, legando il proprio nome a un evento che rappresenta l'eccellenza e la tradizione della vela internazionale, a conferma dell’affinità valoriale del brand con il mondo della vela e della nautica in generale. Il title sponsorship di Range Rover unisce l'heritage di una competizione storica con l'approccio "Modern Luxury", la passione per l'eccellenza e le prestazioni che definiscono il brand automobilistico.

Range Rover partner istituzionale del Club, brand da anni vicino al mondo della nautica e già sponsor del circuito 52 Super Series 2025, condivide con la vela i valori di performance, innovazione ed esclusività in uno spirito di libertà e avventura. Manifestazione iconica a livello internazionale la Sardinia Cup fa il suo atteso ritorno, con il formato che ricalca quello della celebre Admiral’s Cup, una competizione con team composti da due imbarcazioni in rappresentanza degli Yacht Club partecipanti con la nazionalità che sarà determinata sulla base del luogo in cui è basato il Club.

Come già avveniva in passato, la Range Rover Sardinia Cup avrà cadenza biennale e sarà in alternanza con l’Admiral’s Cup dalla quale riprende il regolamento in modo da favorire la partecipazione dei team a entrambe le manifestazioni con le medesime barche e configurazioni. In un’ottica inclusività e con vista sul futuro della vela verrà mantenuta la presenza, per regolamento, di almeno una velista donna e un giovane sotto ai 25 anni in ogni equipaggio. Il programma prevede cinque giorni di regate, i partecipanti affronteranno due regate d’altura medio-lunghe e tre giornate di prove a bastone nello specchio d’acqua antistante Porto Cervo e il grande interesse per l'evento è confermato dalla presenza di 10 team internazionali, per un totale di 20 imbarcazioni, che si sfideranno nelle acque della Costa Smeralda.

La Sardinia Cup, negli anni, ha visto protagonisti vari yacht entrati nella storia della vela italiana, come: Vanina, Yena e Dida V che vinsero la prima edizione dell’evento nel 1978; Brava, dell’armatore Pasquale Landolfi, che partecipò alla sua prima Sardinia Cup nel 1982 vincendola e collezionando ulteriori vittorie nel 1990,1992,1996 e 1998. Resta memorabile la vittoria degli americani nel 1980 da parte di Acadia, Merry Thought e Tatoosh. Le vittorie dell’Italia nell’Albo d’Oro dell’evento si impongono su quelle registrate dai team stranieri, tra queste rientra il successo del 1992 da parte del team composto da soci YCCS: Giorgio Carriero con Mandrake, Pasquale Landolfi con Brava e Luigi Carpaneda con Botta Dritta.

A bordo delle rispettive barche velisti di rango quali Francesco De Angelis e Rod Davis, Lars e Torben Grael, Flavio Favini e Tiziano Nava. La popolarità della Sardinia Cup è maturata nel tempo, alimentata dalla partecipazione di imbarcazioni e velisti di altissimo livello, da un campo di regata unico nel Mediterraneo e da uno spiccato spirito agonistico e di appartenenza. Il ritorno di questa storica competizione, che fa seguito a quello dell’Admiral’s Cup la quale ha riscosso un significativo successo nel mondo velico, testimonia l’accoglienza dell’entusiasmo verso questa tipologia di competizione.