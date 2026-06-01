Campionati Universitari, vince Torino. Al secondo posto il Cus di Milano, terza Bologna

Si chiude ufficialmente l’edizione 2026 dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili, ospitati dal 22 al 31 maggio tra Novara, Vercelli e Alessandria. Dieci giorni intensi di gare, spettacolo e passione hanno consacrato ancora una volta i CNU come il massimo appuntamento dello sport universitario italiano, capace di mettere in campo oltre 3.000 studenti-atleti provenienti da tutta Italia e circa cento Centri Universitari Sportivi, ospitati dal Cuspo (CUS Piemonte Orientale) sotto l’egida di FederCUSI. Un evento diffuso, partecipato e di altissimo livello tecnico, che ha coinvolto 14 discipline, dagli sport individuali (Atletica, Judo, Karate, Lotta, Scherma, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro a volo) e i grandi sport di squadra (Calcio a 5, Calcio a 11, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby a 7), oltre alla novità degli Scacchi, offrendo ogni giorno sfide combattute ed emozionanti fino all’ultimo punto.

A guidare il medagliere dei CNU 2026 è il CUS Torino, protagonista assoluto della manifestazione con 49 medaglie complessive (12 ori, 15 argenti, 22 bronzi), frutto di una presenza costante ai vertici in diverse discipline. Stesso numero di ori per il CUS Milano, al primo posto fino alle battute finali, salvo poi vedersi scavalcare negli ultimi giorni di gara. Chiude così al secondo posto con 33 medaglie (12 ori, 7 argenti e 14 bronzi). Sul gradino più basso del podio, invece, finisce CUS Bologna con 32 medaglie (9 ori, 6 argenti e 17 bronzi). Complessivamente sono state assegnate 462 medaglie.

L’edizione 2026 chiude così un capitolo importante per lo sport universitario italiano, confermando i CNU come un laboratorio di eccellenza e un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo nazionale. Commenta la presidente CNU2026 e Cuspo, Alice Cometti: «Sono stati mesi impegnativi e il bilancio finale è sicuramente una crescita per il Cuspo sia a livello dirigenziale che per i ragazzi dello staff. Ci tengo a ringraziare tutte e tre le città che hanno fatto da cornice a questa manifestazione».