Coppa del Mondo pattinaggio artistico, Italia protagonista a Cesena con la Finale 2026

Cinque continenti riuniti a Cesena per uno degli eventi sportivi più prestigiosi della stagione: la Finale della Coppa del Mondo di Pattinaggio Artistico . Dopo il successo della tappa di Garmisch, il grande pattinaggio su rotelle torna in Italia. Dal 1° al 7 giugno i più forti interpreti mondiali della disciplina lotteranno per le prestigiose medaglie 2026, spinti dal sogno di vedere la propria bandiera sventolare, grazie alla vittoria del titolo più ambito: quello di campione del Mondo! Teatro della competizione il Pala BCC Romagnolo , che nella scorsa settimana ha regalato un antipasto della World Cup , con la gara dei Gruppi e dei Quartetti e con la novità della Last Chance Competition.

Novità nel regolamento

Gli atleti dell’élite internazionale si sono assicurati un posto nella prova conclusiva attraverso le qualificazioni in Argentina e Germania. Per garantire una rappresentanza globale, le selezioni delle Wild Card hanno permesso a ogni Paese di essere presente sul palcoscenico della finale, con una novità nel regolamento. La Last Chance Competition, ultima possibilità per oltre 500 atleti di gareggiare per la finale. Last Chance svoltasi nei giorni scorsi.

Atto conclusivo che vedrà al Pala BCC Romagnolo oltre 1.200 atleti protagonisti della finale vera e propria. Un numero straordinario, che trasformerà Cesena in una delle capitali mondiali dello sport su rotelle. Assegnati già i titoli dei Gruppi e Quartetti nello scorso weekend.

Dominio Italia nei Quartetti e nei Precison Senior

Nei Grandi Gruppi hanno chiuso con la medaglia d’oro gli spagnoli del Cepa Girona. Argento per l’Italia, con i Dejavu. Nei quartetti senior dominio italiano con il podio tutto tricolore, grazie all’oro dei Fashion One, all’argento di Synapses e al bronzo di Aletheia. Nella prova Precison Senior è sempre l’Italia a dominare con Monza Precision Team che centra l’oro e Precison Dream che conquista l’argento. Bronzo per la Francia, con Upar Precision. Gara dei Piccoli Gruppi vinta da Cpa Condado per la Spagna. Argento azzurro per gli Hanami.

L’élite mondiale a Cesena. Italia pronta alla conferma

Tutto pronto ora per le gare individuali e di coppia. Sul parquet si ritroveranno i campioni di un circuito che ha già regalato grandi emozioni: dalla sfida nel Free Skating, con l’oro Junior 2025, lo spagnolo Guillermo Gomez nel maschile e la campionessa portoghese Madalena Costa dominatrice nella tappa di Garmisch, con 255.06 punti, che cercheranno di conquistare il loro primo titolo Senior, alla supremazia italiana nelle disciplina delle coppie danza, con Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso, attuali numeri uno mondiali e con Tommaso Cortini e Micol Mills, imbattibili nelle Coppie Artistico.

La competizione della solo dance femminile senior promette uno spettacolo emozionante, ricco di passione, talento artistico ed eccellenza tecnica. Tra le partecipanti figurano campionesse del mondo e medagliate, con atlete di spicco come l'azzurra Roberta Sasso, la spagnola Natalia Baldizzone, la brasiliana Gabriella Giraldi e la paraguaiana Erika Alarcon, tutte in lizza per un posto sul podio. A rendere il tutto ancora più avvincente, la campionessa mondiale juniores del 2025, l'olandese Quinty Van Lare, che farà il suo debutto nella finale della danza senior.

Ranking con vista sui Mondiali di ottobre in Paraguay

Le novità del regolamento prevedono l’introduzione, per la prima volta nel ranking mondiale, degli atleti Cadetti e Jeunesse, mentre si qualificheranno fino a 8 uomini e 8 donne per ciascuna delle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior, nel Libero, Solo Dance, Coppie Artistico e Coppie Danza. C’è da ricordare che gli atleti Junior e Senior competono non solo per le medaglie, ma anche per conquistare punti fondamentali nel ranking volto a decretare l’ordine di partenza dei Campionati Mondiali del prossimo ottobre in Paraguay.

Aracu: "Italia laboratorio mondiale degli sport rotellistici"

“L’Italia, ancora una volta, si conferma centro di gravità del pattinaggio artistico mondiale. Il nostro Paese si dimostra un vero laboratorio mondiale degli sport rotellistici - ha dichiarato Sabatino Aracu, Presidente di World Skate e Skate Italia - Dopo i World Skate Games e la Coppa del Mondo di Skateboarding, accogliamo ora la Finale della Coppa del Mondo di Pattinaggio Artistico a Cesena. È la conferma che il nostro Paese è un punto di riferimento assoluto per questo movimento, capace di attirare atleti da tutti i continenti e di generare numeri straordinari, che crescono di evento in evento”.

I dati parlano chiaro: la sola tappa di Garmisch ha registrato 100.000 spettatori su worldskate.tv, con fan collegati da oltre 50 Paesi, a cui si aggiungono le oltre 10 milioni di visualizzazioni generate sui canali social del circuito. Un’esplosione in termini di numeri che conferma la traiettoria ascendente del pattinaggio artistico come sport globale.

L’appuntamento di Cesena non è solo una finale sportiva: è la chiusura di un cerchio che abbraccia ogni continente, con atlete e atleti di Argentina, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Germania e molti altri pronti a sfidarsi per il titolo di 2026 dell’Artistic World Cup Final.

Rai Sport dedicherà uno speciale con il meglio delle giornate di gare, al termine della competizione.