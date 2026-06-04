Motonautica, azzurri protagonisti in tutte le competizioni

Nello scorso weekend sono andate in scena tante competizioni importanti della stagione della Motonautica , a partire dalla storica gara del Raid Pavia-Venezia passando per la prima tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 e del Campionato Italiano Circuito GT30 , andata in scena a Cagliari , e i mondiali di Circuito F125, F250 e F500 a Znin , in Polonia , dove i piloti italiani sono stati assoluti protagonisti.

Raid Pavia-Venezia

Il Raid Pavia-Venezia è arrivato alla sua 73ª edizione e con più di 70 piloti e diverse imbarcazioni (barche Offshore, Moto d’Acqua, barche da Diporto e persino idroscivolanti con elica aerea) pronti a sfrecciare sui fiumi Po e Ticino per conquistare l’ambito premio. Nonostante le difficoltà dovute alle carenze idriche del fiume Ticino, al quale ha conseguito lo spostamento della partenza a San Nazzaro d’Ongina (PC), la gara si è svolta regolarmente per la gioia dei tanti spettatori accorsi. Una gara dove per vincere serve ottenere il miglior tempo di percorrenza fino a Brondolo, punto di arrivo. A ereditare il trono, che Guido Cappellini ha posseduto per ben tre edizioni di fila con tanto di record di Dino Zantelli superato, è stato il pilota Tomas Cermak. Nazionalità slovacca, ha trionfato impiegando 1h26’59” alla guida di un’imbarcazione DAC di Circuito di Formula 2 e motorizzata Mercury. A completare il podio un secondo posto e un terzo posto targato Italia: seconda la coppia formata da Elia Pellegatti e Daniele Bonfanti alla guida di una barca da Diporto categoria 3:1 e motorizzata Mercury; terzo il pavese Paolo Romagnoli alla guida di un Racer under2500cc Lucini, motorizzato Alfa Romeo. Tra i premi assegnati anche la Coppa Montelera (premio alla velocità media più elevata sui 55 km del tratto Revere-Pontelagoscuro), la quale è stata conquistata da Cermak con 19’13’’ a 171,73 km/h. Paolo Romagnoli si è laureato vincitore della primissima edizione del Premio alla memoria di Ruggero Borelli, storico organizzatore del Raid e già pilota, scomparso lo scorso anno. Il criterio scelto dal Comitato Organizza-ore è stato quello di assegnarlo al primo pilota su racer arrivato a Venezia.

Mondiali F125, F250 e F500

Oltre al Raid si sono svolti i grandi eventi del Circuito, dove sono arrivati importanti risultati per la Motonautica azzurra. In Polonia, a Znin, c’era da difendere i risultati dell’ottimo esordio in Repubblica Ceca, e le aspettative non sono state affatto deluse. Nella F125 è stato un podio per 2/3 azzurro con al primo posto Gabriele Rossi, mentre piazzamento al secondo posto per Andrea Ongari. Dominanti anche nella F250 la coppia Elia Pellegatti-Daniele Bonfanti, arrivata seconda nel Raid Pavia-Venezia con la seconda vittoria stagionale per Massimiliano Cremona, già vincente in Repubblica Ceca. È stato sfortunato nella F500 il pilota azzurro Giuseppe Rossi, il quale non ha potuto sostenere la gara. La tappa polacca è stata vinta dall’estone Erko Aabrams.

Mondiale F1

È stato il weekend delle conferme e delle nuove partenze. Cagliari è diventata lo scenario dell’inizio del campionato mondiale UIM di Formula 1 e del primo appuntamento del campionato italiano di GT30. Il campionato mondiale, che ha visto l’Italia tornare a ospitare una delle gare della stagione, ha visto ben 18 piloti di varie nazionalità sfidarsi in questa prima tappa. Tra gli iscritti l’azzurro Alberto Comparato, pilota veneto del Team Comparato Racing, il quale (dopo una precedente stagione difficile, conclusa con l’11° posto) ha iniziato questo Mondiale sfiorando il podio con un quarto posto, grazie a una super rimonta di ben 4 posizioni, dopo una partenza in griglia dall’ottavo posto.

Campionato italiano GT30

Grande inizio per il campionato italiano di GT30 con la prima tappa stagionale, dove a trionfare sulle acque sarde è stato Vincenzo Galofaro. Il podio è stato completato dal secondo posto di Andrea Marongiu e dal terzo posto di Stefano Genova, appena fuori dal podio il campione italiano in carica Mattia Andreani.