Lo spettacolo dei freestyler del taekwondo incanta Roma: si alza il sipario sul Grand Prix 2026
ROMA - Calci in rotazione, salti acrobatici e sincronie spettacolari sotto la scalinata di Trinità dei Monti: il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix si è aperto ieri - mercoledì 3 giugno - con uno show mozzafiato in una location suggestiva come piazza di Spagna, con immagini che stanno facendo il giro del mondo. Il Ciao Team - la nazionale italiana di freestyle - e il World Taekwondo Performance Team hanno trasformato uno dei simboli della Capitale in un palcoscenico inedito, regalando emozioni uniche ai romani e ai tanti turisti presenti in zona: questi ultimi hanno assistito alla cerimonia di apertura dopo la presentazione ufficiale dell’evento in un altro luogo storico di Roma come il Museo dell’Ara Pacis.
Oggi - giovedì 4 giugno - si entra ufficialmente nel vivo della prestigiosa manifestazione con le gare: il World Para Taekwondo Grand Prix ha dato il via stamattina alle competizioni alla Grand Prix Arena allestita per l’occasione al Foro Italico, dove l'evento è in programma fino al 7 giugno, con ingresso gratuito per tutta la durata del torneo. Come ricordato dal presidente della Federazione Italiana di Taekwondo, Angelo Cito, il Grand Prix rappresenta la miglior vetrina per il ranking olimpico e paralimpico in vista dei Giochi di Los Angeles 2028 e vedrà sul tatami i migliori specialisti mondiali della disciplina.
Ma non è tutto: il Foro Italico ospiterà anche le gare del torneo giovanile Kim e Liù, con la partecipazione di 7 bambine siriane provenienti da un campo profughi in Giordania, dove praticano l'arte marziale coreana grazie a un progetto del Centro Umanitario di Taekwondo, gestito dalla Taekwondo Humanitarian Foundation con il sostegno della FITA.
Oggi, giovedì 4 giugno, si parte dalla tradizione per poi esplorare anche l’innovazione con le entusiasmanti sfide del Virtual Taekwondo Roma Open 2026, il primo torneo internazionale in cui gli atleti si sfidano attraverso un avatar, indossando i visori per la realtà virtuale.