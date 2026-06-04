Lo spettacolo dei freestyler del taekwondo incanta Roma: si alza il sipario sul Grand Prix 2026

ROMA - Calci in rotazione, salti acrobatici e sincronie spettacolari sotto la scalinata di Trinità dei Monti: il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix si è aperto ieri - mercoledì 3 giugno - con uno show mozzafiato in una location suggestiva come piazza di Spagna, con immagini che stanno facendo il giro del mondo. Il Ciao Team - la nazionale italiana di freestyle - e il World Taekwondo Performance Team hanno trasformato uno dei simboli della Capitale in un palcoscenico inedito, regalando emozioni uniche ai romani e ai tanti turisti presenti in zona: questi ultimi hanno assistito alla cerimonia di apertura dopo la presentazione ufficiale dell’evento in un altro luogo storico di Roma come il Museo dell’Ara Pacis.