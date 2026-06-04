La WWE sbarca a Bologna: il momento di SmackDown dopo i fuochi d'artificio di Torino

Il grande wrestling mondiale continua a infiammare l'Italia. Dopo il clamoroso successo di Clash in Italy – il primo Premium Live Event della storia organizzato nel nostro Paese , che domenica 31 maggio ha fatto registrare il tutto esaurito all'Inalpi Arena di Torino – la carovana della federazione di Stamford si sposta in Emilia-Romagna. Venerdì 5 giugno l'appuntamento è fissato all'Unipol Arena di Bologna per una imperdibile ed elettrizzante puntata di Friday Night SmackDown . L'intero evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix a partire dalle ore 20 . A guidare gli appassionati nel corso della serata ci saranno le due voci storiche della disciplina in Italia, "Il Godzilla" Luca Franchini e "Il Bardo" Michele Posa. Per la piattaforma streaming, che si conferma la casa esclusiva di tutti gli show settimanali (RAW, SmackDown, NXT) e dei Premium Live Event senza costi aggiuntivi sull'abbonamento, si tratta di un altro tassello fondamentale all'interno di una ricca offerta che comprende anche documentari, programmi originali e una vasta library del passato con i match che hanno fatto la storia di WrestleMania, Royal Rumble e SummerSlam.

Il caso Cody Rhodes e la rabbia di Gunther dopo la beffa di Torino

Il piatto forte dello show bolognese sarà rappresentato dagli inevitabili sviluppi di quanto accaduto sul ring di Torino solo pochi giorni fa. Gli occhi di tutti sono puntati sulla pesantissima controversia titolata che ha coinvolto l'Undisputed WWE Champion Cody Rhodes e l'austriaco Gunther. L'American Nightmare è riuscito a difendere con successo l'alloro, ma la sua vittoria è stata macchiata da un clamoroso errore del direttore di gara. L'arbitro non si è infatti accorto che il piede del Ring General – l'uomo passato alla storia recente per aver ritirato John Cena – si trovava nettamente sulla corda durante lo schienamento decisivo. All'Unipol Arena è attesa la durissima risposta di Gunther, apparso infuriato per il finale di domenica scorsa. Un nuovo faccia a faccia tra i due contendenti sembra ormai inevitabile per fare chiarezza sul destino della cintura massima.

Il futuro di Rhea Ripley e i tornei King e Queen of the Ring

Le telecamere di SmackDown si accenderanno anche sulla divisione femminile, dove Rhea Ripley cammina a passo spedito dopo essersi confermata WWE Women's Champion contro Jade Cargill. A Torino la stabilità della campionessa è stata preservata anche grazie al provvidenziale ritorno di Charlotte Flair, intervenuta per neutralizzare le interferenze della stable della Perfect Storm. La presenza di "Mami" è stata annunciata per la serata di Bologna, dove l'atleta attenderà di scoprire il nome della sua prossima sfidante. Spazio inoltre allo spettacolo dei tornei King of the Ring e Queen of the Ring, inaugurati ufficialmente nell'ultima puntata di RAW a Torino con i passaggi del turno di Oba Femi (reduce a sua volta dalla sconfitta nel super rematch contro Brock Lesnar) e di IYO Sky. Sul ring dell'Unipol Arena andranno in scena nuovi e spettacolari match a quattro, decisivi per strappare il pass verso le finali previste a Night of Champions.

Il tour europeo continua su Netflix: tappe a Parigi e Londra

L'abbraccio della WWE al pubblico europeo non si esaurirà con l'attesissima tappa di Bologna. Subito dopo aver salutato i fan italiani, la federazione proseguirà il suo cammino nel Vecchio Continente toccando altre importantissime capitali europee. Lunedì 8 giugno lo show rosso di Monday Night RAW andrà in onda in diretta dalla Accor Arena di Parigi, mentre lunedì 22 giugno la federazione si sposterà alla O2 Arena di Londra. Entrambe le tappe europee, così come tutta la programmazione passata e futura della federazione, saranno visibili live a partire dalle ore 20 in esclusiva solo su Netflix.