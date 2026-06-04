Il Grand Prix di Roma si apre con l’argento di Antonino Bossolo nel ParaTaekwondo

È subito festa azzurra al Foro Italico nella prima giornata del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix . Antonino Bossolo , bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, conquista la medaglia d’argento al World ParaTaekwondo Grand Prix, la competizione riservata agli atleti della classe K44 che, per la prima volta, è integrata nel programma dell’evento romano e assegna punti validi per il ranking paralimpico in vista di Los Angeles 2028.

Bossolo, salito di categoria nei -70 kg a partire dai recenti Europei di Monaco, chiude il Grand Prix al secondo posto al termine della finale persa 2-1 contro il giapponese Shunsuke Kudo, confermando il proprio ruolo tra i protagonisti assoluti del panorama internazionale.

Per Bossolo si tratta dell’ennesimo risultato di prestigio in una carriera che lo ha già visto entrare nella storia dello sport italiano come primo atleta azzurro a conquistare una medaglia ai Giochi Paralimpici, grazie al bronzo di Parigi 2024 nella categoria -63 kg.

Nel suo palmarès figurano inoltre un oro, due argenti e un bronzo ai Mondiali, l'oro al Grand Prix di Parigi 2023 - primo successo italiano di sempre nel circuito Grand Prix del ParaTaekwondo -, il titolo europeo del 2018 e numerosi podi internazionali.

A Roma Bossolo ha vinto 2-0 il derby azzurro negli ottavi contro Luca Turtoro, ai quarti ha superato 2-0 l’uzbeko Alikulov, mentre in semifinale ha avuto la meglio (2-1) contro l’azero Khalilov.

Nella stessa giornata si sono invece fermate ai quarti Suemi Ricci contro la georgiana Japaridze nella categoria -52kg, e Giulia Cassar, sconfitta dalla thailandese Phuaphan nella categoria -65kg.

Il World ParaTaekwondo Grand Prix di Roma ha visto la partecipazione dei migliori specialisti del circuito internazionale in cinque categorie maschili (-58 kg, -63 kg, -70 kg, -80 kg e +80 kg) e cinque femminili (-47 kg, -52 kg, -57 kg, -65 kg e +65 kg), con atleti provenienti da alcune delle nazioni più competitive del movimento, tra cui Brasile, Uzbekistan, Turchia, Kazakistan, Marocco, Giappone, Georgia, Mongolia e Thailandia.

Durante la giornata inaugurale si è svolto anche il Virtual Taekwondo Roma Open 2026, primo torneo internazionale della disciplina virtuale, che ha visto gli atleti affrontarsi attraverso avatar digitali indossando i visori. Anche in questo torneo speciale è arrivata una gioia per i colori azzurri, grazie al bronzo vinto da Stefano Maggiolo.

Da domani, 5 giugno, prenderà il via il World Taekwondo Grand Prix, in programma fino al 7 giugno. L'Italia sarà rappresentata da undici atleti guidati dal campione olimpico di Tokyo 2020 Vito Dell'Aquila e il bronzo di Parigi 2024 Simone Alessio, in una delle tappe più prestigiose del circuito internazionale verso i Giochi di Los Angeles 2028. Sabato sarà il turno di Alessio nella categoria +80kg, mentre nella giornata conclusiva di domenica sono previste le gare della categoria -58kg con Dell’Aquila.

Domani saranno in gara altri quattro azzurri: Anna Frassica (-57kg), Giulia Maggiore (-67kg), Angelo Mangione e Emanuele Maturo (entrambi nei -80kg).