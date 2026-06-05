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Quando il calcio sposa il ring: Juventus e WWE ufficializzano un'alleanza strategica mondiale

Quando il calcio sposa il ring: Juventus e WWE ufficializzano un'alleanza strategica mondiale

Annunciata una storica collaborazione tra Juventus e WWE. Il crossover tra calcio e wrestling debutta ufficialmente nel corso del tour italiano della federazione
Marco Ercole
3 min
TagsWWEJuventuswrestling

Mentre il tour della WWE continua a fare tappa nei principali palazzetti italiani regalando spettacolo agli appassionati della penisola, una clamorosa novità commerciale scuote i mondi del calcio e dell'intrattenimento. La Juventus e la WWE hanno formalizzato una partnership strategica internazionale che punta a unire lo sport, lo spettacolo e la cultura pop globale. Questa inedita sinergia a lungo termine nasce con l'intento di intercettare le nuove generazioni di tifosi e appassionati, costruendo un ponte tra la passione calcistica e l'adrenalina dello sport-entertainment attraverso la creazione di attivazioni esclusive e contenuti cross-mediali unici nel loro genere.

Il debutto a Torino: la maglia per Cody Rhodes e le cinture bianconere

L'annuncio ufficiale mette nero su bianco un legame che ha già vissuto i suoi primi, storici momenti durante lo scorso fine settimana a Torino, in concomitanza con il Premium Live Event Clash in Italy andato in scena domenica 31 maggio all'Inalpi Arena e trasmesso in esclusiva mondiale su Netflix. Nei giorni scorsi, infatti, le due realtà hanno già iniziato a incrociare i propri percorsi: i canali social hanno mostrato l'inedito incontro tra la mascotte juventina Jay e la stella del ring Jey Uso, oltre al momento in cui l'Undisputed WWE Champion Cody Rhodes ha ricevuto in regalo una maglia bianconera totalmente personalizzata. A certificare l'avvio della collaborazione, all'interno dei negozi ufficiali di merchandising allestiti all'interno e all'esterno del palasport torinese, i fan hanno potuto acquistare in anteprima assoluta le speciali cinture da campione co-brandizzate WWE x Juventus.

Progetti futuri: merchandising condiviso e attivazioni internazionali

La collaborazione strategica continuerà a svilupparsi nel corso dei prossimi mesi attraverso una programmazione ricca di iniziative congiunte. I due brand hanno confermato che esploreranno progetti legati al merchandising in co-branding, campagne di storytelling guidate dai più influenti creator del web e la partecipazione dei talenti della Juventus e della WWE ai più importanti appuntamenti culturali del pianeta. La partnership si estenderà inoltre a eventi dal vivo mirati e a campagne di marketing internazionali, strutturate per avvicinare ed entusiasmare pubblici sempre nuovi, abbattendo i confini tradizionali tra il rettangolo verde e il quadrato di gara.

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