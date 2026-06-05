Puglia 2026, donne, leadership e sport al centro del Summit internazionale ACES

Presso il Politecnico di Bari si è svolto l’ACES Women & Allies Global Summit 2026, promosso da ACES, dalla Regione Puglia e dalla BOLD Global Alliance for Women, Girls & Sport, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, organizzazioni sportive, università ed esperti provenienti da numerosi Paesi. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di importanti partner internazionali, tra cui il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, il Comitato Olimpico Europeo, UNESCO e UN Tourism.

Al Summit hanno preso parte delegazioni e rappresentanti provenienti da 16 nazioni di tre continenti, Europa, Africa, America, confermando la crescente dimensione globale del network ACES e l’interesse internazionale verso il ruolo dello sport quale strumento di sviluppo sociale, inclusione e promozione delle pari opportunità. Al centro del confronto il tema dell’empowerment femminile attraverso lo sport, considerato uno degli strumenti più efficaci per favorire la partecipazione, la salute, l’inclusione sociale e la crescita delle comunità.

Durante il Summit è stato adottato ufficialmente il “Puglia Commitment”, un documento strategico che impegna la rete internazionale ACES a tradurre gli obiettivi globali sulla parità di genere in azioni concrete a livello locale. Il documento rappresenta la base di un percorso condiviso che coinvolgerà centinaia di amministrazioni appartenenti al network ACES nel mondo. «Il “Puglia Commitment” rappresenta un passo importante perché trasforma principi e valori condivisi in impegni concreti per le comunità locali», ha dichiarato Cristian Casili, Assessore allo Sport e al Welfare della Regione Puglia. Il Commitment individua cinque aree prioritarie di intervento: sicurezza e tutela nello sport, accesso e partecipazione delle donne e delle ragazze, leadership e rappresentanza nei processi decisionali, investimenti per il benessere e l’empowerment attraverso l’attività fisica e sportiva, monitoraggio dei risultati e accountability. «Lo sport è uno dei linguaggi universali più potenti per creare opportunità, abbattere barriere e costruire comunità più inclusive», ha dichiarato Adriana Sanchez, Presidentessa di ACES America, sottolineando come il riconoscimento assegnato alla Puglia premi non soltanto la capacità organizzativa della regione, ma soprattutto il suo impegno nel promuovere lo sport come strumento di sviluppo sociale.

Il “Puglia Commitment” prevede che le Amministrazioni aderenti individuino azioni concrete da avviare nei prossimi mesi, con una prima verifica internazionale prevista durante il prossimo ACES Women & Allies Global Summit, che si terrà a Kayseri, in Turchia, nel novembre 2026. Con la firma del “Puglia Commitment”, Bari e la Regione Puglia diventano il punto di partenza di un percorso internazionale che punta a trasformare i principi della parità di genere nello sport in azioni misurabili e risultati concreti nelle comunità locali di tutto il mondo. L’iniziativa conferma il ruolo crescente della Puglia nel panorama internazionale dello sport e rafforza la missione di ACES nel promuovere modelli di sviluppo territoriale capaci di mettere al centro le persone, l’inclusione e le pari opportunità.