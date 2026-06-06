Grand Prix di taekwondo a Roma, Alessio lancia la sfida ai rivali mondiali: "Gara più importante dell'anno"

Simone Alessio vuole confermarsi numero uno al mondo davanti al pubblico di casa. Al Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix domani i riflettori saranno puntati sul campione azzurro , bronzo olimpico a Parigi 2024 nella categoria -80kg e attuale leader del ranking mondiale nei +80kg , la categoria in cui ha scelto di gareggiare dopo l’exploit ai Giochi.

“Quando l’anno scorso abbiamo saputo che il Grand Prix sarebbe tornato a Roma, per noi italiani è stato subito chiaro che questa sarebbe stata la gara più importante dell’anno. La corsa per Los Angeles 2028 sarà lunga ma è fantastico pensare che inizi proprio da Roma (per la prima volta il Grand Prix assegnerà punti validi ai fini del ranking nella corsa alle Olimpiadi, ndr). Dopo Parigi ho aperto un nuovo ciclo della mia carriera e devo dimostrare di essere il più forte nella nuova categoria. È una nuova sfida, darò tutto me stesso e spero di ricevere indietro qualcosa di importante, anche grazie alla spinta dei tifosi”, ha dichiarato Alessio, primo italiano nella storia ad aver conquistato una medaglia d’oro ai Mondiali nel 2019 nei -74kg. L’azzurro ha vinto un altro oro nel 2023 nei -80kg e un argento lo scorso anno nei -87kg: nessun italiano prima di lui era salito sul podio mondiale in tre diverse categorie di peso.

“L’atmosfera al Foro Italico è bellissima - sottolinea Alessio - e noi atleti dobbiamo dimostrare di meritarci questo grande sostegno. Ci sono tanti bambini che partecipano al torneo Kim e Liù e come dice sempre il presidente Cito loro sono la cosa più importante perché diventeranno i campioni del futuro. Per me è un motivo d’orgoglio poter rappresentare un esempio da seguire per tutti i giovani che praticano il taekwondo”.

Il Grand Prix di Roma lo ha già visto trionfare nell’edizione del 2022. Un successo che lo ha reso il primo italiano di sempre a vincere l’oro nella rassegna della Capitale. “Il ricordo del 2022 è ancora molto forte per me - prosegue l’azzurro - e mi trasmette la voglia di fare bene davanti al pubblico di casa. Il cambio di categoria mi costringe a cercare delle nuove certezze che prima avevo ben chiare, cercherò di dare il mio massimo con lucidità, spegnendo tutte le emozioni che sto vivendo in queste ore”.

Giovedì il pubblico del Foro Italico ha già avuto modo di celebrare la medaglia d’argento di Antonino Bossolo nel Para Taekwondo, mentre oggi nella giornata inaugurale del Grand Prix olimpico sono stati quattro gli atleti azzurri impegnati nelle gare. La corsa di Anna Frassica nella categoria -57kg si è chiusa agli ottavi di finale: dopo aver battuto 2-1 nei sedicesimi la bosniaca Ada Avdagic, ha perso 2-0 contro l’australiana Gabriella Blewitt. Si sono invece fermati ai sedicesimi Giulia Maggiore (-67kg), sconfitta 2-1 dalla britannica Aaliyah Powell, Angelo Mangione (-80kg), battuto 2-0 dal croato Oscar Kovacic, ed Emanuele Maturo (-80kg), che si è arreso 2-0 contro l’islandese Gudmundur Sigurjonsson. Oltre ad Alessio, domani saranno in gara anche Ludovico Iurlaro nei -68kg e Mattia Molin nei +80kg.

L’evento romano è stato animato oggi dall’energia dei bambini partecipanti al torneo Kim e Liù, che vede impegnati circa 2.000 giovanissimi atleti dai 6 agli 11 anni provenienti da tutta Europa. La giornata inaugurale della manifestazione è stata dedicata alle discipline delle forme e del freestyle, mentre domani e domenica sono in programma le gare di combattimento. Tra le protagoniste anche le sette bambine siriane provenienti dal campo profughi di Azraq, in Giordania, arrivate in Italia grazie al progetto del Centro Umanitario di Taekwondo, gestito dalla Taekwondo Humanitarian Foundation con il sostegno della Federazione Italiana Taekwondo.

La giornata di oggi ha visto inoltre la partecipazione dell’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, accolto al Foro Italico dal presidente della FITA Angelo Cito. “Il Grand Prix rappresenta ormai storia e tradizione. Da presidente del Coni ho assistito e testimoniato alle prime quattro edizioni del Grand Prix: ricordo la prima, non dico che vi fosse scetticismo, ma difficoltà nel lancio e nel racconto dell'evento, invece ormai è diventato tutto storia e tradizione" ha dichiarato Malagò.

"Il World Taekwondo Roma Grand Prix - ha aggiunto - è l'unico appuntamento che rientra nel calendario internazionale da 5 anni, in un panorama dove le federazioni mondiali non regalano niente. Da oggi si parte con il percorso di qualificazione verso Los Angeles 2028: il taekwondo è ormai una colonna del mondo olimpico e paralimpico".

Domenica la rassegna si concluderà con le ultime gare che vedranno protagonisti, tra gli altri, il campione olimpico di Tokyo 2020 Vito Dell’Aquila, pronto a gareggiare nella categoria -58kg.

Dalle 21 il gran finale con la spettacolare cerimonia di chiusura su Viale del Foro Italico.

Fra il calore del pubblico, l’energia dei giovani atleti del Kim & Liù e lo spettacolo internazionale del Roma Grand Prix, al Foro Italico c’è stato anche spazio per una delle storie più belle ed emozionanti dell’intero evento: quella dei protagonisti di “TaekwondOver”, il progetto nazionale promosso dalla Federazione Italiana Taekwondo in collaborazione con Sport e Salute. Un’iniziativa che continua a crescere e a regalare emozioni autentiche, trasformando il taekwondo in uno straordinario strumento di benessere, inclusione e socialità dedicato agli over 65.