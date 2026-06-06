TaekwondOver emoziona il Foro Italico: lo sport che riscrive il tempo

Tra il calore del pubblico, l’energia dei giovani atleti del Kim & Liù e lo spettacolo internazionale del Roma Grand Prix , al Foro Italico c’è stato anche spazio per una delle storie più belle ed emozionanti dell’intero evento: quella dei protagonisti di “ TaekwondOver ”, il progetto nazionale promosso dalla Federazione Italiana Taekwondo in collaborazione con Sport e Salute . Un’iniziativa che continua a crescere e a regalare emozioni autentiche, trasformando il taekwondo in uno straordinario strumento di benessere, inclusione e socialità dedicato agli over 65 .

Sui campi di gara del Foro Italico sono saliti uomini e donne capaci di trasmettere un messaggio potentissimo. Con il sorriso negli occhi, la voglia di mettersi in gioco e l’entusiasmo di chi ha scoperto una nuova energia, hanno dimostrato che l’età non rappresenta un limite, ma soltanto un numero.

Il progetto “TaekwondOver”, che raccoglie con orgoglio l’eredità del “Taekwondo Intergenerazionale”, propone corsi completamente gratuiti di taekwondo adattato, con lezioni studiate appositamente per migliorare salute fisica, equilibrio, coordinazione e benessere cognitivo in totale sicurezza. Un percorso che, settimana dopo settimana, sta aiutando centinaia di persone in tutta Italia a contrastare la sedentarietà e l’isolamento sociale, creando nuove relazioni e una forte dimensione di comunità.

Tra applausi e sorrisi, i protagonisti di TaekwondOver hanno vissuto la magia di uno dei palcoscenici sportivi più prestigiosi d’Italia con la stessa emozione dei più giovani. Alcuni di loro hanno raccontato la propria esperienza attraverso testimonianze autentiche e profonde, parlando di come il taekwondo abbia cambiato il loro modo di vivere la quotidianità.

“Il taekwondo è un’arte di educazione per adulti e bambini, è socializzazione, è gruppo” hanno raccontato diversi partecipanti. “Stare qui è un’emozione fortissima: energia, adrenalina, amicizia. È bello sentirsi parte di questa famiglia.” Parole semplici ma capaci di raccontare il vero valore dello sport. Perché TaekwondOver non è soltanto attività fisica. È coraggio di ricominciare, voglia di stare insieme, desiderio di sentirsi vivi e attivi ogni giorno. È la dimostrazione concreta che il movimento può migliorare la qualità della vita a qualsiasi età.

I benefici dell’attività motoria in età avanzata sono infatti molteplici: miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione, potenziamento muscolare e osseo, prevenzione delle cadute, ma anche stimolo cognitivo, socializzazione e benessere emotivo.

E nel cuore del Foro Italico, tutto questo si è trasformato in una bellissima lezione di vita.