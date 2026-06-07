Simone Alessio è argento al Grand Prix di taekwondo di Roma

A un passo dal trionfo. Simone Alessio vince la medaglia d’argento al Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix nella categoria +80kg, confermandosi un campione internazionale della disciplina. L’azzurro ha trascinato la Grand Prix Arena del Foro Italico, suscitando un vero e proprio tifo da stadio per tutta la giornata e arrendendosi solo in una finale tiratissima contro il russo Rafail Aiukaev. L’entusiasmante corsa di Alessio, medaglia di bronzo nella categoria -80kg alle Olimpiadi di Parigi 2024, è iniziata con la vittoria per 2-0 negli ottavi di finale contro il greco Vasileios Tholiotis. Poi un’emozionante sfida nei quarti contro l’ucraino Artem Harbar, vinta all’ultimo secondo del terzo round. In semifinale Alessio ha superato 2-0 il sudcoreano Sanghyun Kang, che ai sedicesimi aveva battuto 2-0 l’altro azzurro Mattia Molin. Nella finale contro Aiukaev , davanti al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, Alessio ha vinto il primo round ed è stato a un passo dall’aggiudicarsi la sfida nel secondo round, fino a perdere 2-1. Si è conclusa invece ai sedicesimi l’avventura di Ludovico Iurlaro , sconfitto 2-0 dall’uzbeko Diyorbek Tukhliboev nella categoria -68kg.

Attesa per Dell'Aquila

Domani, nella giornata finale del Grand Prix, sarà il turno del campione olimpico di Tokyo 2020 Vito Dell’Aquila nella categoria -58kg. Insieme a lui nella stessa categoria saranno in gara Abderrahman Touiar, reduce dall’argento agli Europei di Monaco, e Andrea Conti, mentre Lucrezia Maloberti sarà impegnata nella categoria -49kg del torneo femminile. Alle 21 è invece in programma la cerimonia di chiusura su Viale del Foro Italico.

Dagli atleti del presente a quelli del futuro, il Grand Prix di Roma è una grande festa del taekwondo a cui partecipano anche circa duemila bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, provenienti da tutta Europa e impegnati nel Torneo Kim e Liù che si concluderà domani.

Le parole di Abodi

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, accolto al Foro Italico dal presidente della FITA Angelo Cito, ha assistito alle gare dei giovanissimi atleti del Kim e Liù, prima di seguire dagli spalti la vittoria di Simone Alessio negli ottavi.

“È meraviglioso vedere gareggiare duemila adolescenti accompagnati dalle loro famiglie insieme all’eccellenza del taekwondo. È una giornata spettacolare nella quale si rinnova un appuntamento frutto del lavoro svolto nel corso dell’anno da una federazione che vuole crescere, competere e al tempo stesso affermare i valori di uno sport fortemente educativo” ha detto Abodi.

“Il Grand Prix - ha aggiunto il ministro - è un appuntamento che consacra l’articolo 33 della nostra Costituzione attraverso l’arte nobile del taekwondo e il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. Principi che servono non solo nello sport ma nella vita di tutti i giorni”.