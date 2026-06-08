Rudy Ghiara entra nel team Rusty Surfboards e si prepara alla stagione indonesiana 2026

L’estate 2026 è alle porte e il big wave surfer italiano Rudy Ghiara è stato invitato presso gli headquarters (HQ) di Rusty Surfboards a San Diego, California, sede centrale e cuore storico del marchio fondato dal leggendario shaper Rusty Preisendorfer. Gli HQ rappresentano ancora oggi il centro creativo e operativo del brand, punto di riferimento internazionale per il surf ad alte prestazioni e luogo in cui Rusty Preisendorfer continua a sviluppare personalmente la propria visione dopo oltre quarant’anni ai massimi livelli del surf mondiale. Rusty continua ancora oggi a sviluppare le proprie tavole a San Diego sotto la supervisione diretta di Rusty Preisendorfer, mantenendo un approccio artigianale e una produzione locale che rappresentano uno degli elementi distintivi del marchio a livello internazionale. Durante la permanenza a San Diego, Ghiara ha incontrato personalmente Rusty Preisendorfer e il management internazionale del marchio, visitando la factory e consolidando una collaborazione destinata ad accompagnare le prossime fasi della sua carriera sportiva. Durante il periodo di allenamento il surfista italiano ha ritirato presso gli HQ di San Diego il nuovo quiver che utilizzerà nel corso della stagione 2026. Fondata in California e presente nei principali mercati surfistici del mondo, Rusty Surfboards è considerata uno dei marchi più iconici e influenti nella storia del surf moderno, avendo accompagnato nel corso dei decenni alcuni dei più importanti atleti della disciplina. Nel mese di maggio il Rusty Surfboards ha annunciato ufficialmente la collaborazione attraverso il proprio profilo Instagram internazionale, pubblicando il video “Welcome to the Team” e dando il benvenuto a Rudy Ghiara all’interno della famiglia Rusty.