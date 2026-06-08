Torino Fight Night, Yuri Farcas lancia la sfida al titolo Intercontinentale ISKA di kickboxing

Il 28 giugno al ONE Club di Torino andrà in scena una delle sfide più importanti dell'anno per gli sport da combattimento. Sul ring il 32enne campione italo-rumeno Yuri Farcas (score record: 15-6-1) e il 28enne transalpino Florent Gautier (classe '98 e 190 cm di altezza) per una delle cinture più prestigiose del panorama mondiale della kickboxing (il circuito ISKA - International Sport Kickboxing Association).

L'organizzazione piemontese (guidata da Fabio Giannelli) ha ufficializzato l'incontro principale della manifestazione, in programma domenica 28 giugno, annunciando che il main event della serata prevede l'assegnazione del titolo Intercontinentale ISKA K-1, riconosciuto come uno dei trofei più prestigiosi nel panorama mondiale degli sport da combattimento.

A contendersi la cintura saranno l'italo-rumeno Yuri Farcas (rappresenterà i colori della struttura Torino Kombat), tra i protagonisti più rappresentativi della scena nazionale, e il francese Florent Gautier (portabandiera dell'Académie des Boxes de Villejuif struttura sportiva a pochi chilometri da Parigi), atleta di esperienza internazionale (ha combattuto anche in Olanda, nella promotion Enfusion, ed è stato più volte campione di Francia di kickboxing negli ultimi anni) chiamato a contendersi la cintura intercontinentale ISKA in una sfida che vedrà confrontarsi due tra i migliori interpreti europei nei pesi massimi. Ha uno score record di 10 combattimenti “pro” in carriera (6 successi e 4 sconfitte) e 27 da dilettante (20 successi e 7 sconfitte).

Farcas, che concede sette centimetri in altezza al transalpino, ma ha un maggior numero di match disputati, nell'ultimo biennio si è cimentato in alcuni dei più importanti circuiti europei, come la francese NDC (con base a Marsiglia), la lituana KOK e soprattutto Glory Kickboxing in Olanda, dove ha combattuto con i più forti specialisti dei "massimi" in circolazione.

L'incontro rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti dell'anno per il movimento italiano della kickboxing e porterà Torino al centro dell'attenzione internazionale. grazie alla presenza di un titolo riconosciuto dalla International Sport Kickboxing Association (ISKA), federazione professionistica tra le più autorevoli al mondo (la stessa che ha avuto tra i suoi campioni, nei pesi medi, anche il belga Jean Claude Van Damme, con un record di 18 successi tutti per K.O. tra il 1977 e il 1982, prima del suo debutto con successo nel cinema con gli action movie).