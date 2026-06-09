Giornata internazionale dello Yoga: Roma si unisce al resto del mondo con lo “Yoga Day Roma”

ROMA – Domenica 21 giugno ricorrerà la Giornata Mondiale dello Yoga, istituita dall’ONU nel 2014 per celebrare la disciplina millenaria più diffusa del pianeta che anche in Italia conta oltre sei milioni di praticanti. Roma si prepara a questo importante appuntamento che unirà la Città Eterna a tutte le capitali mondiali con uno dei suoi eventi di punta: lo “Yoga Day Roma”. Domenica 21 giugno allo Stadio della Farnesina (dalle 17:00) si terrà la quinta edizione della manifestazione organizzata dallo CSEN Nazionale e dal Settore Nazionale Yoga, che si preannuncia già come la più partecipata di sempre: un’onda di oltre cinquemila persone sono attese per l’ormai tradizionale evento gratuito e aperto a tutti divenuto negli anni l’appuntamento nazionale di riferimento per la celebrazione della Giornata Internazionale dello Yoga.

L’EVENTO – La quinta edizione dello “Yoga Roma Day” sarà caratterizzata da un palco tra tradizione e novità, che manterrà il format di successo che negli anni ha saputo conquistare migliaia di appassionati praticanti: masterclass da 40 minuti nel cuore del solstizio, con le tre scuole yoga storiche dell'evento — YogaArte con Michela Manuppella e Flaminia Tolomeo, Yoga Suite con Yoss Giancarlo Miggiano, Yoga Wave con Arianna Renzetti e Ruggero Ruggeri — a garantire la qualità tecnica e l'energia che il pubblico ha imparato ad aspettarsi. Quest’anno la novità assoluta sul palco dello Stadio della Farnesina sarà rappresentata dalla partecipazione della scuola Odaka Yoga, che introdurrà l’esclusivo format Zen Warriors, un'esperienza che fonde la fluidità dello yoga con la forza e la presenza della tradizione del guerriero interiore. Madrina e presenter di questa edizione sarà Stella Manente, da sempre vicina ai temi della crescita personale e del benessere.

La manifestazione di quest’anno abbraccia il tema "ONE HEALTH", promuovendo il benessere integrato di esseri umani, animali e ambiente in un'unica prospettiva di salute. Questa visione si concretizza nel programma Yoga Day Roma 4 Impact, nell’ambito del Progetto SIA dedicato alla Sostenibilità Integrata Accessibile, che sostiene attivamente quattro iniziative nel sociale legate a cardiologia pediatrica, tutela delle donne, salvaguardia animale e riforestazione urbana. L'evento conferma inoltre la sua forte connotazione ambientale attraverso il riciclo di materiali sportivi, il carpooling sostenibile e l'utilizzo di premi green. Infine, viene garantita un'inclusione totale e senza barriere grazie al patrocinio FSSI, alla presenza di interpreti LIS e a uno staff di supporto dedicato.

L'International Yoga Day Roma 2026 è un evento gratuito, aperto a praticanti di ogni livello (iscrizione gratuita su www.yogadayroma.it). L’ingresso alla Stadio della Farnesina è in programma alle ore 17.00, l’inizio dell’evento alle ore 18.00. I partecipanti sono invitati a portare solo il proprio tappetino e la propria borraccia d’acqua.

"Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato - dichiara Francesco Proietti, Presidente Nazionale CSEN - Yoga Day Roma incarna perfettamente i valori di benessere, inclusione e responsabilità sociale che CSEN promuove quotidianamente attraverso le sue attività, e per questo motivo l’edizione 2026 sarà riconosciuta come Evento Eccellenza CSEN a livello Nazionale. Un grande in bocca al lupo a Nunzio Lopizzo, referente del Settore Nazionale Yoga e Discipline Bionaturali e tutto il suo Team".