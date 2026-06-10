Mondiali di Wakeboard 2026 presentati al Foro Italico: dal 3 all’8 agosto al Lago del Salto l’élite mondiale della disciplina

La presentazione è avvenuta alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, del Presidente della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW) Claudio Ponzani, e dell'Amministratore Delegato di FISSW Servizi Luciano Serafica.

Ospite d'eccezione e testimonial ufficiale dell'evento, l'attore Raoul Bova, da sempre vicino al mondo dello sport e grande sostenitore delle discipline acquatiche. Non solo: presenti anche tanti atleti, giovanissimi, felici ed orgogliosi.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW) attraverso la sua società FISSW Servizi, grazie al fondamentale contributo del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sotto l’egida del CONI e della IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation). Il cuore operativo della manifestazione sarà la località di Borgo San Pietro, base logistica e nucleo pulsante delle competizioni.

“I Mondiali di Wakeboard non sono soltanto un evento spettacolare, ma anche la testimonianza di un percorso di crescita della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, sono il risultato di una visione complessiva, di un lavoro costante e sistematico, finalizzato al miglioramento di tutti gli indicatori federali” – ha sottolineato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Non è un caso che la scelta sia ricaduta per la seconda volta, dopo aver già ospitato i Mondiali nel 2022, sul Lago del Salto di Rieti, in un territorio che conferma la propria vocazione sportiva diventando un punto di riferimento internazionale, pronto ad accogliere atleti da oltre 30 Nazioni. Sono convinto che questi Mondiali saranno un potente volano di promozione turistica, ambientale e culturale. In questo contesto, risalta la crescente attenzione del Governo verso il territorio reatino e l’intera Regione Lazio, che sta dimostrando di essere pronta a ospitare eventi internazionali di grande rilievo. È il risultato di una sinergia solida tra sistema sportivo e istituzioni locali, sostenuta dalla chiara volontà del Governo di portare l’indotto generato dai grandi eventi capillarmente nei territori. Complimenti alla FISSW guidata dal presidente Claudio Ponzani per il lavoro svolto con grande visione e dedizione”, ha concluso Abodi.

“Il CONI è fiero e orgoglioso che tutte le federazioni stiano dando prova di capacità tecnica, organizzativa e di fare sinergia con le istituzioni. Questo ci consente di essere riconosciuti come uno dei motori principali del nostro paese in termini di visibilità e prestigio, perché stiamo rendendo gli italiani fieri e orgogliosi del nostro paese. E’ un momento prestigioso per tutto il mondo sportivo: in termini di medaglie siamo il quarto paese al mondo, in termini di organizzazione di eventi sportivi siamo il secondo paese al mondo”, ha dichiarato Luciano Buonfiglio, presidente CONI.

“Siamo onorati di ospitare e organizzare ancora una volta il Campionato del Mondo di Wakeboard” – ha dichiarato Claudio Ponzani, Presidente FISSW –. “La magia del Lago del Salto, luogo a me molto caro, farà brillare le gesta dei più forti wakeboarder del pianeta. Il wakeboard è una disciplina che ha regalato all’Italia tanti successi e medaglie importanti. Stiamo facendo delle cose meravigliose, abbiamo un team incredibile. L’anno scorso avevamo 46.000 tesserati, quest'anno supereremo i 60.000. Ci stiamo avvicinando a diventare una federazione. Ci impegneremo al massimo per offrire agli atleti e agli appassionati un’esperienza unica e indimenticabile, valorizzando l'accoglienza e la bellezza di questo territorio speciale”.

Entusiasmo condiviso anche dai vertici della federazione internazionale: “Sono lieto di tornare in Italia e di dare ancora una volta il benvenuto alla comunità mondiale del wakeboard a Rieti”, ha affermato Josè Antonio Perez Priego, Presidente della International Waterski and Wakeboard Federation. “Questa sede ha già ampiamente dimostrato la sua capacità organizzativa d’élite. Supportati dalle onde straordinarie fornite da Malibu Boats, i Campionati offriranno un contesto in cui le prestazioni d’eccellenza e la competizione leale potranno brillare. Non vedo l’ora di accogliere squadre, ufficiali di gara e fan da tutto il mondo per un evento che si preannuncia memorabile”.

Questa mattina ha fatto il debutto ufficiale Wavo, la mascotte ufficiale della Federazione, creata da AIM Group e scelta per dare un volto e una forte connessione emotiva all'evento. Nato dall'incontro perfetto tra acqua, sport e rispetto della natura, Wavo è il volto dell’energia in movimento: l'elemento fluido e potente senza il quale non esisterebbero i salti e lo spettacolo di questa disciplina. Con il suo design dinamico, muscoloso e un sorriso contagioso, questo "supereroe buono dell’acqua" non solo accompagnerà atleti e tifosi durante le gare, ma si farà promotore dei valori chiave del mondiale: l'energia pulita e rinnovabile generata dal bacino idrico del Salto, l'accoglienza internazionale e l'ispirazione per le nuove generazioni.

La conferenza stampa ha segnato anche il lancio di un'importantissima ed esclusiva iniziativa a forte impatto sociale: il primo Progetto di Cardioprotezione nazionale applicato a un campionato del mondo, realizzato in collaborazione con Gecomed srl, che rende così i Campionati del Mondo di Wakeboard 2026 il primo evento sportivo al mondo cardioprotetto. Con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza ad atleti, staff e spettatori dal 3 all'8 agosto al Lago del Salto, il progetto punta ad accendere i riflettori sull'importanza vitale delle manovre salvavita (RCP) e sull'uso tempestivo del defibrillatore (DAE) entro i primi 3 minuti dall'arresto cardiaco. Una sinergia cruciale che unisce i valori dello sport alla cultura della prevenzione e della tutela della vita.

Il Lago del Salto si conferma così un vero e proprio "stadio dell'acqua" internazionale: la conformazione unica del bacino, che ricorda i fiordi norvegesi, aveva già decretato lo straordinario successo dell’edizione mondiale del 2022. Anche per il 2026, la barca ufficiale delle competizioni sarà fornita da MalibuBoats, marchio leader globale del settore, garantendo onde di livello assoluto per le performance degli atleti. Per sei giorni la provincia di Rieti sarà al centro dei riflettori sportivi globali. L’appuntamento rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per il reatino, il Cicolano e l'intera Regione. L'evento si inserisce perfettamente in un ecosistema territoriale che nel prossimo biennio punterà proprio sullo sport come asse di sviluppo sostenibile (con gli Europei U18 di atletica nel 2026 e i Mondiali di Volo a Vela nel 2027), valorizzando la ricchezza idrica dei laghi (Salto, Turano, Lungo, Ripasottile) e dei fiumi come il Velino, uniti alle eccellenze montane del Terminillo e ai cammini francescani. L'obiettivo condiviso da istituzioni e federazione è la promozione di un turismo lento, sostenibile e ad alto valore culturale e gastronomico. "Un luogo bellissimo", ammette Bova. Che, racconta, non vede l'ora di vedere cosa succederà tra meno di due mesi.