Città Parthenope sport in Tour: ecco gli appuntamenti

Terza tappa di Città Parthenope Sport in tour , l’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ ASD Kemy , nell’ambito della programmazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 . Dopo Lungomare Caracciolo e Piazza Municipio, sabato 13 giugno, alle 8:00, Città Parthenope Sport in tour arriva al Rione Sanità con una cardio camminata in silent. Punto di partenza e di arrivo, la Pasticceria Poppella , dove sarà distribuita ai partecipanti una gym bag Cisalfa, con shirt Città Parthenope Sport in Tour, integratore "Un Attimo in Forma" e acqua proteine San Benedetto.

«La cardio camminata, della durata di circa 2 ore, unisce sport e cultura in una passeggiata che toccherà i punti più belli e rappresentativi del Rione e del Centro storico con 4 pit stop di allenamento in 4 discipline fitness – spiegano gli organizzatori Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco –. Due ore di divertimento, energia, positività e inclusione: tutti possono partecipare, dai più piccoli ai più grandi. Dalle 8:00 alle 9:00 ci sarà la registrazione dei partecipanti e poi inizieremo a passeggiare e ad allenarci tra i vicoli e per le strade del Rione Sanità».

Sabato 27 giugno, dalle 18 alle 23, negli spazi di Club Padel Higuana, in programma partite e torneo di padel con la presenza di ex calciatori, pole dance, consulenze posturali gratuite e lezioni di Zumba, Fit Kombat e Yoga.

“Città Parthenope Sport in Tour” ha il patrocinio di Regione Campania, Aces Europe, USSI Unione Stampa Sportiva Italina, CONI Comitato regionale Campania, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico Campania, Università degli Studi di Napoli Parthenope, CIWAS Confederazione italiana wellness e attività sportive per la salute.

LE PROSSIME TAPPE DI CITTA PARTHENOPE SPORT IN TOUR

Sabato 11 luglio, dalle 17 alle 23, in Piazza degli Artisti al Vomero, ci saranno palco fitness musicale, tatami per area functional e preparazione atletica, campo da padel con sparapalle, seminari e consulenze gratuite. Sabato 12 settembre, dalle 15 alle 21 “Città Parthenope Sport in Tour” animerà il Palavesuvio e il Centro Ester di Ponticelli con campi da padel, campo da basket, campo da mini calcio, palco danza, tessuti aerei. Sabato 19 settembre, dalle 10 alle 20 Padel Club Napoli Centro e un’area al Centro Direzionale: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 3 ottobre, dalle 9 alle 20 in Piazza Giovanni Paolo II a Scampia: campo da padel, campo da pickleball, palco fitness e olistico, tatami per arti marziali, ring per boxe, danza dinamica e tessuti aerei. Sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 20 negli spazi di Azul Padel a Pianura: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 20, al CUS Napoli di Fuorigrotta: campo da basket, campo da calcio, campo da volley, fitness musicale e olistico, palco danza, tessuti aerei e Side by Side Run-camminata in coppia con le due persone unite da un cordino.