Macron presenta il proprio sound logo: una nuova firma sonora per il brand

BOLOGNA, 11 giugno 2026- Macron presenta il proprio Sound Logo, una nuova firma sonora sviluppata per rafforzare ulteriormente l’identità del brand attraverso un linguaggio distintivo, immediatamente riconoscibile e coerente con la sua evoluzione internazionale. In un contesto in cui i brand dialogano con il pubblico attraverso una molteplicità di canali e formati, il suono rappresenta un elemento sempre più rilevante per costruire riconoscibilità e coerenza. È in questa direzione che si inserisce il nuovo Sound Logo di Macron: un progetto nato per ampliare l’universo espressivo del marchio e tradurne i valori in una dimensione sonora capace di accompagnarne la presenza nei media digitali, nei contenuti editoriali, negli eventi e nelle piattaforme audiovisive. «I brand più forti sono quelli capaci di esprimersi in modo coerente attraverso tutti i punti di contatto con il proprio pubblico. Il Sound Logo rappresenta un’evoluzione naturale della nostra identità e traduce in suono alcuni degli elementi che definiscono oggi Macron: energia, spirito di squadra e un posizionamento premium fondato su qualità, innovazione e crescente riconoscibilità internazionale», commenta Angelo Marino, Chief Brand & Communications Officer di Macron. Il Sound Logo è stato concepito come naturale estensione del Macron Hero, interpretando in chiave sonora alcuni dei principali pilastri identitari del brand. Le tre note che lo caratterizzano richiamano le tre punte dell’Hero e trasmettono una sensazione immediata di energia, dinamismo e movimento. Il nome Macron, derivante dal prefisso greco “makro”, che significa “grande”, viene invece scandito coralmente da una voce maschile e una femminile, una scelta che richiama il valore della collaborazione e dello spirito di squadra, da sempre al centro della cultura del marchio. L’introduzione del Sound Logo rappresenta una nuova tappa nel percorso di evoluzione del brand Macron. Negli anni, l’azienda ha progressivamente aggiornato i propri elementi identitari, preservandone al tempo stesso la riconoscibilità. Un passaggio significativo è stato il restyling del Macron Hero nel 2018, che ha favorito un utilizzo sempre più autonomo del pittogramma rispetto al lettering. Più recentemente, con il progetto “Quiet Change. Strong Identity.”, anche il lettering è stato evoluto in una direzione ancora più contemporanea e premium. Questa evoluzione è stata accompagnata dal rafforzamento delle competenze interne dedicate alla gestione dell’identità e dei contenuti del brand, con la creazione della Macron Media House e lo sviluppo di format proprietari come il podcast Campus Talks. Con il nuovo Sound Logo, Macron aggiunge oggi una nuova dimensione alla propria identità, rafforzando la capacità del brand di creare connessioni memorabili attraverso video, foto, immagini, parole e, da ora, anche attraverso il suono

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