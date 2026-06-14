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Fioravanti nella storia: primo italiano a trionfare nel Championship tour a El Salvador

Fioravanti nella storia: primo italiano a trionfare nel Championship tour a El Salvador

Il campione romano scrive una pagina importantissima della storia del surf
Chiara Zucchelli
1 min

Pazzesco Leonardo Fioravanti. Il campione azzurro, 28 anni, scrive la storia del surf italiano vincendo la tappa della World Surf League di El Salvador. Terzo in classifica Mondiale, dopo i brasiliani Ferreira e Medina e davanti ad altri due brasiliani Dora e Pupo, Fioravanti è uscito in lacrime dalle onde. Comprensibile, visto che il suo successo è di portata storica. In una finale di altissimo livello e molto combattuta Fioravanti ha sconfitto il brasiliano Ferreira, leader mondiale, con il punteggio di 15.33 a 10.90, dopo aver battuto in semifinale il giapponese Kanoa Igarashi per 12.00 a 10.10. Al settimo cielo lui, i suoi fan e la moglie Sophia: "Non riesco a respirare - ha scritto su Instagram - perché lo meriti più di chiunque altro".

Fioravanti, le parole dopo la vittoria

Per far capire quando Fioravanti ci tenesse, ecco cosa ha detto dopo la vittoria: "Sono al settimo cielo, ho dedicato gli ultimi 10 anni a questo. Sono felice per me, la mia famiglia, mia moglie, il mio allenatore e tutte le persone che lavorano con me. Ci sono andato vicino così tante volte che mi sembra impossibile". E invece no, è tutto vero. E le lacrime con cui si gode questa gioia si mischiano alle onde del mare: semplicemente perfetto.

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