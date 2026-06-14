59° trofeo Giorgio Bravin, primo Memorial Sandro Giorgi: risultati di grande spessore in vista degli Europei Under 18

La 59^, resa possibile dall’impegno di Massimo Di Marcello, che ha preso in mano le redini del meeting insieme ad Alessandra Palombo, e da Matilde Balloni, neo presidente dell’Atletica Asi Roma, con la collaborazione di tutte le forze attive dell’ASI che hanno raddoppiato l’impegno per rendere tutto perfetto, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da 12 regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il momento più significativo del pomeriggio è stato quello dedicato a Sandro Giorgi, ricordato con commoventi parole dal presidente di Asi Claudio Barbaro e dalla figlia Monica, alla presenza dell’altra figlia Domitilla, della sorella Francesca, di amici e parenti, che non sono voluti mancare. Tante le autorità presenti, dal Presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi, ad Segretario Generale di Asi Achille Sette, dai presidenti di Asi Lazio e Asi Roma Roberto Cipolletti e Marco Carotti, al segretario amministrativo Alessia Pennesi, al responsabile della comunicazione Fabio Argentini, al professor Carlo Tranquilli, direttore scientifico della Scuola Regionale dello sport. Commozione e lacrime ma anche la ferma determinazione a portare avanti il Trofeo Bravin-Memorial Sandro Giorgi che il prossimo anno festeggerà i 60 anni di ricorrenza per la quale Asi sta preparando un’edizione speciale e memorabile.

Passando alle gare i risultati tecnici sono stati davvero di grande pregio. Premiati con il Trofeo Sandro Giorgi, riservato, alle due prestazioni di maggior rilievo, Jesse Nosakhare John, portacolori della CorriCastrovillari-Guglielmo Atletica che ha vinto il getto del peso allievi con 17.60, e Antonia Franza (Running Club Napoli), trionfatrice degli 80 ostacoli cadette con 11.70. Il Trofeo Bravin, riservato alle società, è andato alla Studentesca Rieti Andrea Milardi nella classifica di società tra i cadetti, le cadette e le allieve, mentre nella classifica allievi ha conquistato la vittoria l’Atletica Roma Acquacetosa, precedendo la Libertas Campidano di un solo punto. Hanno conquistato i minimi di partecipazione ai Campionati Europei under 18 di Rieti Daniele Ottaviani (Atl. Gran Sasso Teramo) con uno splendido 2.04 nell’alto allievi (sette centimetri più su del suo best record); Davide Colucci, Atletica Tor Tre Teste, con 62.91 nel giavellotto allievi; Stefano Dessì, della Libertas Campidano, con 14.16 nel triplo U18; i quattrocentisti Matteo Putzolu (anche lui portacolori della Libertas Campidano) con 49.14 e Leonardo Crescenzi (Atletica Runtime), 49.27. È scesa addirittura a 55.55 nei 400 allieve Carolina Salvatore, ragazza dell’ACSI Campidoglio, che era già in possesso del minimo per gli EuroU18. Tra gli altri risultati di rilievo quelli di Simone Mariuzzo (Lupinganum TrackandField), che negli 80 cadetti ha trionfato con 9.19, e di Halena Esposito, formidabile cadetta della Formia Atl. Leggera che ha siglato un 10.02 negli 80 U16 al femminile e soprattutto un 40.09 nei 300, riscontro cronometrico che la pone in testa alla graduatoria nazionale stagionale, in una specialità corsa soltanto per la seconda volta in carriera. Nei 300 cadette, da segnalare anche il 40.99 di Vanessa Capraro, rappresentante dell’Atletica Cecchina Al.Pa. Bene anche Giordano Casanova Municchia, che ha vinto i 300 cadetti con le insegne di Rifondazione Podistica con 36.23. Nei 2000 U16 prova solida del portacolori della Caivano Runners Luigi Giannotti, che ha chiuso in 5.52.15; nei 3000 allievi, infine, ottimo risultato cronometrico per il mezzofondista della Studentesca Rieti Andrea Milardi Giuseppe Chianese, primo in in 8.53.90.