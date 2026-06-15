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Bufera sul campione Ufc Josh Hokit: frase shock urlata contro Michelle Obama davanti a Trump© EPA

Bufera sul campione Ufc Josh Hokit: frase shock urlata contro Michelle Obama davanti a Trump

Nel corso degli eventi organizzati per gli ottanta anni del presidente Usa, l'atleta ha rivolto una frase sgradevole all'ex First lady
2 min
TagshokitMichelle Obama

Josh Hokit, campione dell'Ufc, finisce nella bufera. L'atleta, che si stava esibendo in un ring alla Casa Bianca nel corso degli eventi organizzati per festeggiare gli ottanta anni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato protagonista di una battuta infelice. Che ha scatenato polemiche a non finire.

Hokit, la frase urlata contro Michelle Obama

Hokit ha urlato dal ring la frase: "Michelle Obama è un uomo". Una battuta infelice alla quale, secondo quanto riportato da alcuni media, Donald Trump avrebbe abbozzato un sorriso. Sui social però impazzano le polemiche. Che coinvolgono il presidente Usa, ma soprattutto l'atleta

Hokit, le reazioni dopo la frase su Michelle Obama

Reazioni negative sono arrivate dal mondo della politica, dello sport e della tv. "Una schifezza", ha commentato Jessica Tarlov di Fox. "Una vergogna. Ci vuole un uomo proprio meschino per sfruttare il momento più importante della sua vita per attaccare una donna dandole dell'uomo", ha ribattuto l'ex star della Nfl Robert Griffin III. "Disgustoso. Benvenuti nell'amministrazione Trump", ha osservato la deputata democratica Melanie Stansbury. 

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