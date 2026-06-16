Inline Freestyle World Cup: la Hero Battle Cup 2026 torna a Milano

Giunta alla 18ª edizione, la manifestazione promossa da World Skate e supportata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) segna quest'anno un salto di qualità agonistico senza precedenti: l'evento meneghino si eleva infatti a tappa di apertura del nuovo circuito ufficiale di Coppa del Mondo. Con 325 punti in palio, la competizione diventa un passaggio obbligato per chiunque ambisca alla vetta delle classifiche globali, inaugurando un percorso che si concluderà a Shanghai a novembre.

Il programma vedrà i partecipanti misurarsi nelle discipline di Classic Slalom, Battle, Speed Slalom, Pairs, Free Jump e Slide. La grande novità del 2026 è l'introduzione della Categoria PRO, che fonde le categorie Senior e Junior U19 in un singolo bacino d'élite per atleti dai 15 anni in su. Questo nuovo assetto porterà i veterani a misurarsi fianco a fianco con le stelle emergenti, spingendo le prestazioni a nuovi vertici. I pattinatori più giovani troveranno invece spazio nella categoria Junior Under 15, pensata per valorizzare i nuovi talenti dell’inline freestyle.

Il consolidamento dell'evento nel tessuto cittadino e regionale è reso possibile dal ruolo attivo delle istituzioni. Il Comune di Milano e la Regione Lombardia oltre che il Ministrero dello Sport e dei Giovani si confermano partner cruciali nel sostenere un progetto che, oltre all'altissimo profilo sportivo, punta alla rigenerazione degli spazi di transito, trasformandoli in veri e propri centri di aggregazione giovanile e sportiva.

"Siamo estremamente orgogliosi di riportare la competizione in uno degli spazi più vissuti e conosciuti di Milano", ha sottolineato Alessandro Cola, Presidente ASD Conero Roller e organizzatore della manifestazione. "Offrire alla città uno spettacolo sportivo di questa caratura, in modo totalmente gratuito, rappresenta per noi un traguardo fondamentale. La Hero Battle Cup si conferma un'occasione preziosa per i giovani atleti, che hanno l'opportunità di gareggiare e di trarre ispirazione dai migliori talenti internazionali in un contesto urbano ineguagliabile".

La realizzazione dell’evento sportivo si avvale della collaborazione di numerosi partner che condividono i valori di inclusione e dinamismo alla base della competizione; tra questi CX Campus & Hotel in qualità di accommodation partner, è pronto ad accogliere atleti e staff internazionali all'interno delle proprie strutture pensate per le nuove generazioni; NABA, Nuova Accademia di Belle Arti partecipa come educational partner, stimolando il dialogo creativo e progettuale attorno allo sport.

Il centro di Milano e la Stazione Centrale si preparano a ridefinire la propria dimensione pubblica, dimostrando come lo sport urbano possa offrire alla cittadinanza un'esperienza accessibile e perfettamente integrata nel tessuto urbano contemporaneo.