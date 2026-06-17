L'European Senior Bowling Championships a Roma e a Ciampino

La 33ª edizione dell'ESBC – European Senior Bowling Championships costituisce uno degli appuntamenti più prestigiosi e longevi nel panorama sportivo del bowling europeo. L'evento è inserito ufficialmente nel calendario della EBF – European Bowling Federation e si svolgerà a Roma e a Ciampino dal 20 al 28 giugno 2026. L'ESBC è un campionato open riservato a giocatori over 50 (fino a 88 anni, con età media storica intorno ai 66 anni), che celebra lo Sport Senior come straordinario strumento di longevità attiva, inclusione sociale, integrazione intergenerazionale e internazionale. L'organizzazione è affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bowldogs, realtà con comprovata esperienza nella gestione di manifestazioni bowling di alto livello. Il Comitato Organizzativo locale, coordinato da Gabriele Benvenuti e Andrea Canevari (Presidente dell'ASD Bowldogs), si avvale dell'expertise maturata in edizioni passate dell'European Senior Bowling Championship e in numerose manifestazioni internazionali organizzate dalla FISBB. Il supporto tecnico dei tre centri bowling e la stretta collaborazione istituzionale della FISBB (Presidente Andrea Mancino, Vicepresidente Cosimo Zecca) garantiscono elevati standard organizzativi e tecnici.

I European Senior Bowling Championships sono nati nel 1992 a La Rochelle (Francia) e rappresentano una delle competizioni senior più antiche e autorevoli d'Europa. Dal 1992 al 2024 si sono svolte 32 edizioni (con le sole interruzioni dovute alla pandemia), confermando una tradizione ininterrotta. Dati storici di rilievo: Il record assoluto di partecipazione (atleti) è stato registrato nell'edizione di Bologna 2015 con 1.070 atleti. Altre edizioni con picchi eccezionali: Palermo 2007 (745 atleti da 19 nazioni europee) e Nantes 2008 (792 partecipanti da 18 paesi). Partecipazione costante da 20-25 nazioni europee. L'albo d'oro è ricchissimo, consultabile sul sito ufficiale EBF, con nazioni dominanti quali Finlandia, Svezia, Germania, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Austria e Norvegia. L'Italia ha già ospitato con successo edizioni precedenti (Palermo 2007, Bologna 2015, 2019 e 2023). La prima volta di Roma assume un valore simbolico straordinario: celebrare la longevità dello Sport Senior nella città più antica e iconica del mondo, con l'obiettivo strategico di una ricandidatura per il 2030 con standard qualitativi e di sostenibilità ancora superiori.

Il format dell'ESBC 2026 segue lo standard consolidato da oltre 30 edizioni e si articola come segue:

• Singolo (uomini e donne, suddivisi in gruppi A/B/C in base all'età 50-59, 60-69 e over 70): ogni atleta gioca 6 partite di qualificazione.

• Doppio (uomini e donne): 12 partite per coppia.

• Tris (uomini e donne): 18 partite per Tris.

• All Events: somma delle 18 partite giocate (6 Singoli + 6 Doppi + 6 Trios), che determina la classifica generale, il titolo All-Events e la qualificazione ai Masters.

• Finali Masters (uomini e donne, separate per categoria di età/media): si qualificano i migliori 6 atleti per categoria. Le finali si giocano da zero con formula ad eliminazione progressiva su 5 o 6 partite. Dopo ogni partita viene eliminato il giocatore con il punteggio più basso nella propria categoria, fino alla proclamazione del campione e delle medaglie. A Ciampino sarà attivo il sistema Kegel Specto® per il tracking in tempo reale di ogni boccia, con live scoring e streaming su tutti i canali ufficiali. Le tecnologie avanzate includono LaneTalk® per il live scoring e la trasmissione dei risultati in tempo reale, e live streaming su YouTube®.

Nell'edizione ESBC 2026 sono previste 24 nazioni partecipanti, con oltre 600 atleti (uomini e donne over 50) e circa 300 tra accompagnatori, tecnici e ufficiali di gara, per un totale di oltre 900 presenze internazionali. Elenco delle nazioni partecipanti (aggiornato a maggio 2026, in ordine alfabetico): Austria, Belgio, Catalogna, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Scozia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera. Tra le delegazioni storicamente più numerose figurano Germania, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Austria, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Italia, Spagna, Inghilterra e Scozia. La presenza di Israele rafforza ulteriormente il carattere internazionale dell'evento.

La manifestazione si estende su un arco temporale di 9 giorni (dal 20 al 28 giugno 2026), pur concentrando le competizioni ufficiali, per ciascun bowler, in sole 3 mezze giornate di gara. Questa impostazione consente ai partecipanti di beneficiare di una lunga permanenza nel territorio laziale, generando un rilevante indotto turistico ed enogastronomico per la Città di Roma e la Regione Lazio. Momenti istituzionali e aggregativi: • Cerimonia di Apertura presso l'Auditorium del Complesso Seraphicum: sfilata delle bandiere delle nazioni partecipanti, giuramento di lealtà ai principi dello sport, esecuzione degli inni nazionali e dell'Inno alla Gioia di Beethoven, interventi delle autorità e Cocktail di Benvenuto. • Cerimonia di Chiusura: premiazioni sui podi e Cena di Gala, momento clou di aggregazione tra tutte le delegazioni, con piatti della tradizione enogastronomica laziale e romana, accompagnati da musica, balli e canti. • Nel corso della settimana è molto sentita la tradizione dello scambio di pins tra i giocatori delle diverse nazioni. I gruppi nazionali organizzano inoltre visite guidate a Roma e nei Castelli Romani, cene ed esperienze enogastronomiche. Permanenza media prevista di 9-12 giorni negli hotel convenzionati (Grand Hotel Fleming, Ergife Palace, Hotel Nord Nuova Roma, Radisson Blu Santa Costanza e altre strutture). Molte nazioni hanno già prenotato visite guidate ed esperienze enogastronomiche. I tre centri bowling resteranno aperti gratuitamente al pubblico (stima oltre 5.000 presenze totali). Le scuole del territorio aderenti al progetto “Sport e Scuola” saranno invitate come spettatori.

La Conferenza Stampa istituzionale del 19 giugno 2026 nella prestigiosa Sala dei Carracci in Campidoglio sarà condotta da Massimo Caputi e con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali e federali. Sono state invitate le seguenti autorità: • Valgeir Gudbjartsson – Presidente European Bowling Federation (EBF) • Liliane Vintens – Presidente European Senior Bowling Committee (ESBC) • Andrea Abodi – Ministro per lo Sport e i Giovani • Luciano Bonfiglio – Presidente CONI • Marco Mezzaroma – Presidente Sport e Salute • Alessandro Onorato – Assessore allo Sport Comune di Roma • Elena Palazzo – Assessore allo Sport Regione Lazio • Alessandro Cochi – Presidente CONI Lazio • Giovanni Malagò – Ex Presidente CONI • Svetlana Celli – Presidente Assemblea Capitolina • Andrea Mancino e Cosimo Zecca – Presidente e Vicepresidente FISBB