Pierfrancesco Olori, il custode verde del Made in Italy fitoterapico

Nel cuore di un’Italia che ancora resiste all’omologazione industriale, c’è una storia fatta di terra, piante officinali e mani che scelgono di non cedere alla velocità del profitto. È la storia del dottor Pierfrancesco Olori , presidente di Abros , realtà italiana della fitoterapia nata nel 1993 e cresciuta seguendo un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: curare senza tradire la natura. Abros affonda le radici in un’idea agricola e culturale insieme. Coltivazioni biologiche, assenza di pesticidi e terreni lontani dai grandi poli di inquinamento diventano il terreno fertile di una filosofia produttiva che tiene insieme tradizione e innovazione. Una microfiliera nazionale che coltiva, estrae, formula e distribuisce in autonomia prodotti fitoterapici in Italia e all’estero, senza perdere il legame con la propria origine. «All’inizio eravamo un’azienda erboristica principalmente concentrata sulla titolazione più alta possibile e sul rispetto del Made in Italy», racconta Olori. Un percorso iniziato quando ancora il mercato globale non aveva travolto il settore e mantenere una filiera italiana era quasi naturale.

Poi il cambiamento: l’erboristeria evolve, il concetto di “farmacia naturale” prende forza nel Nord Europa e Abros sceglie di interpretare quella trasformazione con un approccio rigoroso. La parola chiave è ricerca. Dosaggi calibrati, provenienza certificata delle materie prime, controllo della qualità e attenzione all’assimilazione da parte dell’organismo umano. «Abbiamo fatto i nostri compiti a casa», dice Olori con sobrietà. Da quel lavoro sono nati trattamenti specialistici affinati nel tempo, sostenuti da studi osservazionali e da un ascolto costante dei pazienti. Ma a distinguere Abros non è soltanto la formulazione dei prodotti. È soprattutto il carattere umano di un’azienda familiare che continua a considerare ogni cliente una persona, non un numero. «La nostra soddisfazione è il semplice cliente che chiama in azienda per ringraziarci perché gli abbiamo risolto un problema», racconta il presidente. Una filosofia che si traduce anche in una politica dei prezzi accessibili: qualità elevata senza trasformare la salute in privilegio. In un mercato dominato da piattaforme globali e marketing aggressivo, Olori non nasconde le criticità. «Molti inseguono gli algoritmi del momento senza conoscere davvero le controindicazioni delle sostanze che vendono», osserva, denunciando il rischio di prodotti economici ma scarsamente controllati. Per questo Abros continua a difendere il valore della filiera certificata e del sapere scientifico applicato alla fitoterapia. La sostenibilità completa il quadro identitario dell’azienda: packaging in carta alimentare riciclabile, filiere controllate, riduzione dell’impatto ambientale in ogni fase produttiva. Una scelta che non appare come una strategia di marketing, ma come una conseguenza naturale di un pensiero coerente. E forse il senso più autentico dell’esperienza Abros sta proprio qui: nella capacità di custodire un’antica idea di cura dentro il presente. «Noi siamo volti, siamo persone», sottolinea Olori. In un tempo in cui tutto accelera, il fitoterapico italiano di Abros sembra ricordare una verità dimenticata: che la salute, proprio come la terra, richiede pazienza, attenzione e rispetto.