Torino Fight Night: tre titoli internazionali nella notte degli sport da combattimento

Domenica 28 giugno, la struttura del ONE si trasformerà nell'epicentro europeo del fighting per l'attesa "Torino Fight Night". E' una vera e propria notte dei campioni che metterà in palio ben tre cinture internazionali, portando sul ring i migliori fighter del momento. TFN miscelerà boxe, kickboxing, mixed martial arts, muay thai e grappling. In totale 14 sfide tra main (9 match) e preliminari (5 eventi).

Il clou della serata vedrà l'idolo di casa, Yuri Farcas, dare l'assalto al titolo Intercontinentale ISKA (International Sport Kickboxing Association). Il forte 32enne campione italo-rumeno (score record: 15-6-1) e il 28enne transalpino Florent Gautier (classe '98 e 190 cm di altezza, con un record da "pro" di 6 successi e 4 sconfitte) si affronteranno per una delle cinture più prestigiose del panorama mondiale della specialità (categoria pesi massimi fino a 95 kg di peso).

A infiammare ulteriormente il pubblico ci penserà il torinese Riccardo Allena, pronto a incrociare i guantoni con il 35enne spagnolo Carlos Garcia per la conquista del titolo Mondiale WKU K-1 (sulla distanza dei 5 round), mentre per la boxe, Fiorenzo Priolo sfiderà Leonard Bajrami per il prestigioso titolo Mediterraneo WBC pesi superleggeri.

Ma la Torino Fight Night è un evento che affonda le radici nel tessuto cittadino, portando sotto i riflettori i nomi di punta della scuderia Torino Kombat e i talenti più duri del territorio: atleti del calibro di Giorgia Pieropan, Ruben Sciortino e Davide Scarano sono pronti a dare spettacolo nella main card contro avversari di caratura internazionale.



Sabato 27 giugno, alle ore 18:00, sempre presso i locali del ONE, andrà in scena la cerimonia ufficiale del peso e il "Face-Off". Domenica 28 giugno l'apertura dei cancelli e l'inizio dei match (lead card) è fissato per le 18:30.