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I Giochi Europei Universitari a Baronissi negli impianti comunali e nel cuore del campus

I Giochi Europei Universitari a Baronissi negli impianti comunali e nel cuore del campus

E' partito il conto alla rovescia per l'evento che caratterizzerà l'estate salernitana richiamando oltre 5 mila atleti da tutta Europa. Il ruolo della cittadella universitaria epicentro della manifestazione che contagerà tutto il territorio dal 18 luglio al 1º agosto, convolgendo anche l'avellinese. Ecco la mappa delle gare e le strutture correlate. Il presidente del Cus Lentini: «Occasione di grande prestigio per il CUS, l’Università degli Studi di Salerno e il nostro sport»
4 min

SALERNO - Procede a ritmo spedito la marcia di avvicinamento verso EUG Salerno 2026, i Giochi europei universitari che - per la prima volta - si svolgeranno in Italia dal 18 luglio al 1° agosto grazie alla sinergia tra l’Università di Salerno, il CUS Salerno e l’ADISURC e il supporto di FederCusi e della Regione Campania, nelle strutture sportive del Campus di Fisciano e Baronissi ed in quelle di 13 comuni delle province di Salerno ed Avellino.

EPICENTRO BARONISSI - Da sempre vicino alla vita dell’Ateneo, il comune di Baronissi ospiterà gli studenti-atleti di EUG Salerno 2026 all’interno del Palazzetto Polifunzionale Pala Irno N. Nobile e nello Stadio Figliolia. Le due strutture sportive individuate dal Comune garantiranno continuità ai tornei di Basket e Calcio maschile.  Poco distante dalle strutture comunali di Baronissi, ad appena 2,7 km dalle residenze (distanza percorribile in soli 7 minuti), si apre l’area sportiva nel campus di Baronissi. Qui grande attesa per la Padel House, i nuovi 8 campi da Padel già realizzati proprio per la manifestazione. Sempre nel campus di Baronissi i tre impianti polifunzionali (PalaUnisa A, B e C) ospiteranno interamente le sfide del Badminton e della Pallavolo. Sempre nell’ottica di ottimizzare l'uso degli spazi a parità di spostamenti per gli atleti, si aggiungono infine l’area limitrofa ai campi da Padel, riconfigurata per accogliere l'energia del Beach Handball e del Beach Volleyball, nonché il Piazzale antistante i PalaUniSA A,B,C che ospiterà le sfide del Basket 3x3.

EUG 2026 A FISCIANO - Particolarmente sensibile alla vita universitaria, il comune di Fisciano vanta, invece, l'impianto più prossimo agli alloggi degli atleti. Lo Stadio Vittoria, situato a 1,1 km (appena 2 minuti di tragitto), sarà il palcoscenico esclusivo del Calcio a 7 femminile. Il polo si attesta come snodo cruciale per la preparazione tecnica, mettendo a disposizione la Tendostruttura CUS-UNISA e i campi da tennis (sia a Mariscoli che nel Campus di Fisciano) per le sessioni di allenamento di Futsal e Pallamano e per le gare e gli allenamenti del Tennis. «Gli European Universities Games Salerno 2026 – sottolinea Lorenzo Lentini, presidente del Cus Salerno – rappresentano un’occasione di grande prestigio per il CUS, l’Università degli Studi di Salerno e lo sport universitario. Dal 18 luglio al 1° agosto accoglieremo circa 5.000 presenze, con circa 400 squadre provenienti da quasi 200 università di 32 Paesi europei, nel segno dello slogan Passion never ends. Per il CUS Salerno è una sfida organizzativa senza precedenti. I palazzetti PalaUnisa ospiteranno pallavolo e badminton, mentre gli impianti all’aperto accoglieranno il basket 3x3. I nuovi spazi del campus di Baronissi saranno dedicati a padel, beach handball e beach volley, insieme ai campi da tennis di Fisciano e Mariscoli. I Giochi sono il frutto del lavoro condiviso tra CUS Salerno, Università degli Studi di Salerno, ADISURC e istituzioni partner. L’eredità più importante sarà rappresentata dalle nuove infrastrutture sportive, che continueranno a essere un valore per studenti e cittadini anche dopo il 2026».

 

 

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