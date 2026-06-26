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Safe Cup 2026: sport ed energia protagonisti della 19ª edizione

Safe Cup 2026: sport ed energia protagonisti della 19ª edizione

Si è conclusa con successo la 19ª edizione della Safe Cup, il tradizionale appuntamento organizzato da SAFE in collaborazione con AICS, che ogni anno riunisce professionisti, aziende e istituzioni del settore energia e ambiente in una giornata all'insegna dello sport, della condivisione e del fair play.
3 min

Da quasi vent’anni, la SAFE CUP rappresenta molto più di una manifestazione sportiva: è un'occasione di incontro e networking che, attraverso il linguaggio universale dello sport, promuove valori fondamentali quali  collaborazione, rispetto, inclusione, impegno e determinazione. La 19ª edizione della SAFE CUP ha coinvolto circa 300 atlete e atleti che si sono sfidati nei tornei di calcio a 5, beach volley e padel.

L’evento ha visto tra gli altri la partecipazione delle rappresentative aziendali di ACEA, Acquirente Unico, API, Aukera, CSEA, Gitti & Partners, Key to Energy, Master SAFE, RetiPiù, Sazalex, Società Gasdotti Italia, Terna e TTEP, che hanno contribuito a rendere l'evento un momento di piacevole condivisione per l'intera SAFE community. "Anche quest'anno la SAFE CUP si è confermata un'importante occasione di incontro e condivisione per la nostra community. Lo sport ha la straordinaria capacità di aggregare, creare relazioni e trasmettere valori positivi che contribuiscono alla crescita personale e professionale di ciascuno di noi. Vedere tante aziende e professionisti partecipare con entusiasmo a questa iniziativa è motivo di grande orgoglio e soddisfazione", ha dichiarato Raffaele Chiulli, Presidente di SAFE.

A rendere ancora più significativo l’evento è stata la presenza di Marco Di Costanzo, canottiere campione del mondo e plurimedagliato olimpico, che ha condiviso con i partecipanti la propria esperienza sportiva, soffermandosi sul valore della resilienza, dell'impegno quotidiano e della determinazione. Un racconto che ha evidenziato come il successo sia spesso il risultato della capacità di affrontare le difficoltà, imparare dagli errori e continuare a perseguire i propri traguardi con ambizione e passione. "È stato un vero piacere partecipare alla SAFE CUP. Sono rimasto colpito dal grande entusiasmo e dal coinvolgimento di tutti i partecipanti. Vedere così tante persone mettersi in gioco, divertirsi e condividere insieme una giornata così bella è qualcosa di speciale”, ha dichiarato Di Costanzo. La testimonianza di questo straordinario campione ha offerto ai presenti un'importante occasione di riflessione sui valori dello sport a beneficio della società. Al termine delle fasi finali, Terna si è aggiudicata il titolo nel torneo di calcio a 5, API ha conquistato il primo posto nel beach volley mentre ACEA si è aggiudicata il torneo di padel. La SAFE CUP si conferma un appuntamento capace di coniugare sport, relazioni e valori condivisi, contribuendo a rafforzare i legami professionali e personali e lo spirito di collaborazione che caratterizza la community SAFE.

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