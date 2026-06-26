WWE Night of Champions, Jade Cargill lancia la sfida a Tiffany Stratton: "Il titolo tornerà dove deve stare"

L'attesa è finita. Domani sera la WWE farà tappa a Riad per Night of Champions , Premium Live Event che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix dalle ore 19 italiane. Una card ricca di incontri di altissimo livello vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti della compagnia, da Cody Rhodes a Gunther, passando per Seth Rollins, Sami Zayn e Liv Morgan.

Tra i match più attesi c'è senza dubbio quello valido per il Women's United States Championship, con Tiffany Stratton chiamata a difendere la cintura dall'assalto di Jade Cargill, convinta di essere pronta a riportare l'oro attorno alla propria vita.

La Superstar statunitense non lascia spazio ai dubbi quando parla della preparazione alla sfida. "Sto riguardando tutti i match che abbiamo disputato io e Tiffany. Voglio capire dove ho sbagliato, correggere ogni dettaglio e migliorare quello che già funziona. Mi sto allenando duramente perché so chi sono e so quanto posso essere dominante. Quel titolo sarà mio."

Un'affermazione che conferma tutta la sicurezza di Jade, convinta che la rivalità sia nata proprio a causa della campionessa. "In realtà non avevo nemmeno in mente di inseguire questa cintura. Ma Tiffany non è riuscita a farsi gli affari suoi... e adesso possiede qualcosa che voglio."

"Nessuno porta un titolo meglio di me"

Per Cargill il valore di una cintura va ben oltre il semplice prestigio sportivo. "Mi manca tantissimo essere campionessa. Nessuno sta meglio di me con un titolo in vita. Quando entro su un red carpet o partecipo a qualsiasi evento con una cintura, tutti vogliono sapere chi sono e cosa faccio. È arrivato il momento di riprendermi quello che mi appartiene."

Una mentalità costruita anche grazie alla vittoria del Queen of the Ring, conquistata lo scorso anno dopo aver sconfitto Asuka. "Quel successo ha significato tantissimo. Affrontare Asuka è stato un privilegio perché è una leggenda. Ma soprattutto mi ha fatto capire che la WWE credeva davvero in me. Sentire la fiducia dell'azienda è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera."

L'amore per l'Italia: "La pizza migliore della mia vita"

Tra i ricordi più belli degli ultimi mesi c'è anche quello legato al nostro Paese, dove la WWE ha organizzato Clash in Italy, primo Premium Live Event della storia in Italia. Per Jade il primo pensiero è inevitabilmente il cibo. "Sono ingrassata mangiando pasta e pizza. È stato impossibile fermarmi. Anche l'aceto balsamico è completamente diverso da quello che conoscevo, senza parlare di una bibita simile alla Coca-Cola che ho scoperto lì e che adoro."

Il racconto più curioso riguarda una tappa dopo un house show. "Dopo il mio match di Bologna siamo andati con la mia famiglia in un piccolo ristorante sulla spiaggia. Abbiamo semplicemente chiesto di portarci la pizza migliore del locale. Era incredibile. Siamo tornati anche il giorno successivo per mangiarla di nuovo. Mia figlia ancora oggi ne parla."

"Il pubblico italiano è speciale"

A conquistare la wrestler americana è stato anche il calore dei tifosi italiani. "Il pubblico italiano è incredibile. Fa davvero parte dello spettacolo. Quando il pubblico reagisce, anche noi sul ring sentiamo quell'energia e siamo spinti a dare ancora di più. Il pubblico europeo è fantastico, mentre quello americano a volte dà per scontato ciò che facciamo. Spero davvero che la WWE torni presto in Italia con un altro Premium Live Event."

L'appuntamento quindi è per domani sera, dove tutta l'attenzione sarà rivolta a Night of Champions. Davanti a Jade Cargill ci sarà Tiffany Stratton e una nuova occasione per conquistare il Women's United States Championship. Le parole sono già state pronunciate. Adesso dovrà essere il ring a stabilire se la sua previsione diventerà realtà. Per seguire tutto, basterà sintonizzarsi su Netflix, dove da oggi è disponibile anche “Little Brother”, il nuovo film con John Cena ed Eric André: nel film, il mondo curato nei minimi dettagli di un famoso agente immobiliare è messo sottosopra quando l'eccentrico fratello minore ricompare inaspettatamente.