Fioravanti nella leggenda: è il numero uno del surf mondiale!

C'è un' altra Italia che esulta senza freni in ambito sportivo: non solo Jannik Sinner , numero uno del ranking Atp nel tennis e Andrea Kimi Antonelli , leader della classifica piloti in Formula 1 . Ai due campioni azzurri si aggiunge anche Leonardo Fioravanti . In poco più di dieci giorni, il romano classe 1997 ha raggiunto due risultati storici per il surf azzurro : non solo è diventato il primo italiano di sempre a issarsi come numero uno al mondo ma, lo scorso 14 giugno , ha addirittura ottenuto la sua prima vittoria in carriera in una tappa del World Tour , il massimo circuito internazionale , domando le acque di El Salvador .

Fioravanti a Tahiti da leader

Dopo quasi due settimane, tra le onde brasiliane di Saquarema, l'azzurro ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell'idolo locale Yago Dora, campione in carica. Per Fioravanti, che ha rappresentato l'Italia anche a Tokyo 2021 e Parigi 2020, è il settimo podio di una carriera che si può già definire leggendaria. La storia, però, l'asso romano l'aveva già scritta con la vittoria in semifinale contro il padrone di casa João Chianca, un successo che gli ha consentito di volare in testa alla classifica generale. Prossimo appuntamento la dieci giorni di Tahiti (8-18 agosto) con Fioravanti che indosserà, per la prima volta, la maglia gialla di leader.