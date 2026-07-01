Milano arena della Inline Freestyle World Cup: al via la tappa del campionato mondiale
Prende il via ufficiale oggi, a Milano in Piazza Duca d’Aosta, la Inline Freestyle World Cup - Milano - Hero Battle Cup 2026, l'evento internazionale che fino al 4 luglio porta nell’area della Stazione centrale i migliori talenti del pattinaggio in linea.
La manifestazione, giunta alla sua 18ª edizione, segna un momento storico per la disciplina. La tappa milanese rappresenta l'Opening Stage del circuito ufficiale della World Skate World Cup, mettendo a disposizione 325 punti decisivi per il ranking mondiale.
Grande novità del calendario tecnico, il Freestyle Mashup che debutterà il 2 luglio dalle 18:00 alle 23:00. Il nuovo format, voluto dalla federazione internazionale World Skate come gara test, unisce l'inline figure skating, la reattività del freestyle e la danza contemporanea e si articola nelle varianti Acrobatic e Dance.
Oltre 500 atleti provenienti da più di 25 nazioni sono pronti a confrontarsi in un programma agonistico ad altissimo tasso tecnico. I contest agonistici spaziano dalla rapidità esplosiva dello Speed Slalom, dove la gestione del tempo è determinante, alla creatività tecnica del Classic Slalom e della Battle, veri e propri banchi di prova per lo stile e la capacità di interpretazione di brani musicali. Il calendario tecnico include inoltre le prove di Pairs, che testano la sincronia e l'affiatamento tra i pattinatori, oltre alle spettacolari esibizioni di Free Jump e Slide, dove la gestione della forza fisica e la tecnica di frenata saranno gli elementi decisivi per puntare al podio.
Altra rivoluzione tecnica di questa edizione è il debutto della Categoria PRO. Il nuovo formato competitivo fonde le precedenti divisioni Senior e Junior in un unico livello d'élite per gli atleti dai 15 anni in su, garantendo un confronto diretto tra veterani e stelle nascenti.
Spazio assicurato anche alle nuove generazioni grazie alla categoria Junior Under 15, un'opportunità centrale per i pattinatori più giovani di brillare davanti al pubblico internazionale.
"Al via oggi un nuovo ed entusiasmante format per l’inline freestyle: siamo felici di dare il benvenuto alla prima tappa della Inline Freestyle World Cup", ha sottolineato Alessandro Cola, organizzatore dell'evento. "La decisione di World Skate di ripartire da Milano accende i riflettori sulla location più rappresentativa del freestyle moderno", aggiunge Cola. "C'è un grandissimo interesse attorno a questa edizione, che passerà alla storia per l'introduzione della Categoria PRO. Niente più barriere tra junior e senior: in pista scenderanno, faccia a faccia, i migliori atleti del mondo per conquistare il titolo assoluto".
Il grande pubblico e le famiglie potranno assistere gratuitamente a tutte le competizioni. L'evento unisce infatti la dimensione puramente sportiva ai valori di sostenibilità, rigenerazione degli spazi pubblici e inclusione sociale, consolidando l'attrattiva turistica della città. Le istituzioni confermano il pieno supporto all'iniziativa.
“La Hero Battle Cup 2026 è una delle tappe di punta della World Cup di Inline Freestyle, disciplina spettacolare del pattinaggio freestyle su roller. Un appuntamento di livello assoluto che, insieme a Madrid e alle prestigiose tappe di Hong Kong, Singapore e Shanghai, rappresenta una delle sole tre date europee del circuito e contribuisce in modo decisivo a rafforzare l’immagine internazionale della Lombardia. Regione Lombardia sostiene la Hero Battle Cup 2026 con convinzione attraverso i propri bandi: l’indotto stimato supera i 10,5 milioni di euro, con ricadute diffuse sul territorio tra ospitalità, commercio e promozione sportiva”. Lo afferma Federica Picchi, Sottosegretario allo sport e ai giovani di Regione Lombardia.
L'impatto sul territorio è al centro anche dell'intervento di Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, evidenzia: "Milano continua a investire negli sport che parlano il linguaggio delle nuove generazioni e che sanno trasformare lo spazio pubblico in luoghi di incontro e talento. Con il ritorno della World Cup in Piazza Duca d'Aosta, inoltre, confermiamo l'impegno del Comune a riempire di contenuti ed energia quello che è il biglietto da visita della città per chi arriva a Milano in treno. Per cinque giorni la nostra città accoglierà centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, offrendo a cittadini e visitatori uno spettacolo gratuito e contribuendo a rafforzare il posizionamento internazionale di Milano come capitale dei grandi eventi sportivi."
Alessandro Tavallini, Chief Media Officer di Grandi Stazioni Retail afferma: "La stazione centrale di Milano è molto più di un luogo di transito: è una destinazione, la porta della città che ogni giorno accoglie centinaia di migliaia di persone. Grandi Stazioni Retail continua a investire per valorizzare questi spazi straordinari, trasformandoli in luoghi vivi, capaci di offrire esperienze di qualità a viaggiatori e cittadini. Ospitare anche per quest'anno la Inline Freestyle World Cup in Piazza Duca d'Aosta, dopo il grande successo della scorsa edizione, è la conferma di questa visione: la stazione come palcoscenico di cultura, sport e innovazione urbana."
Il tessuto culturale ed economico cittadino partecipa attivamente. Eleonora Manto, Marketing Director di di NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, illustra: "Essere Educational Partner di Hero Battle Cup significa per NABA sostenere una visione e dei valori in cui sport, creatività, cultura e territorio diventano occasioni di crescita, confronto e scambio, soprattutto per le nuove generazioni. Grazie al coinvolgimento del Triennio in Scenografia dell’Accademia nei workshop in programma, porteremo all'interno della manifestazione un’esperienza formativa, per stimolare il dialogo creativo e progettuale attorno allo sport. Siamo orgogliosi di partecipare a uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale dedicata agli urban sport, un evento che anima uno dei luoghi più emblematici di Milano e ne valorizza la capacità di accogliere con energia, giovani e linguaggi differenti”.
L’hospitality per staff e atleti è curata in collaborazione con CX Campus & Hotel, come racconta Chiara Angeletti, Marketing Manager: “Per il secondo anno consecutivo siamo al fianco della Hero Battle Cup, un progetto che trasforma lo spazio urbano in un luogo di incontro, espressione e crescita, creando attraverso lo sport connessioni autentiche e una community internazionale. Crediamo che iniziative come questa contribuiscano a costruire città più aperte, dinamiche e inclusive, una visione che condividiamo e supportiamo con grande entusiasmo.”
Sabatino Aracu, Presidente Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e della federazione internazionale, conclude: "I nostri sport stanno avendo un successo incredibile a livello globale, grazie alla loro attitudine urbana, giovane e all’aspetto della sostenibilità. Le discipline rotellistiche riescono a dialogare in maniera perfetta con le città, dando vita ad eventi che sono feste urbane dedicate alle nuove generazioni e allo sport. La dimostrazione chiara di questo è la Hero Battle Cup 2026 che fa tappa a Milano per il terzo anno consecutivo. Un grandissimo evento dedicato al pattinaggio Inline Freestyle, specialità che negli ultimi anni sta riscontrando sempre più seguito in Italia e in campo internazionale e che riesce a regalarci grandi soddisfazioni anche in ambito azzurro. I complimenti vanno alla società organizzatrice ASD Conero Roller. I numeri testimoniano l’ottimo lavoro svolto: saranno oltre 500 gli atleti provenienti da 25 nazioni a contendersi le medaglie, nella manifestazione che anche quest’anno richiamerà migliaia di spettatori, curiosi e appassionati. Le discipline su rotelle hanno caratteristiche uniche e vincenti e un seguito impressionante sui social, in particolare tra la Generazione Z. Il mondo contemporaneo dal punto di vista della comunicazione viaggia a velocità impressionanti. Con i nostri sport e quindi anche con l’Inline freestyle siamo al passo con i tempi. Eventi come questa Coppa del Mondo 2026 di Milano riescono a coinvolgere sempre più giovani che sono il nostro futuro. Buona Hero Battle Cup a tutti!”