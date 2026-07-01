EUG Salerno 2026: basket e “3X3” protagonisti della grande kermesse estiva
Dopo l'European Universities Championship di basket 3X3, il Campus di UNISA ospiterà la rassegna europea a partire dal 19 di luglio. Ai nastri di partenza della rassegna maschile anche il Team Lituania, oro nell’agosto dell’anno passato. Al torneo parteciperanno 24 squadre in rappresentanza di altrettante Università per un totale di 96 atleti e 39 tra coach e manager. Presente anche la delegazione italiana guidata dall’Università di Salerno e dall’Università di Ferrara.
La palla a spicchi tra le discipline più attese dell’ottava edizione degli EUG Salerno 2026, nelle sue due articolazioni: il basket indoor ed il 3x3. Già teatro di gara, la scorsa estate, degli European Universities Championship di basket 3X3, il Campus di UNISA ospiterà la rassegna europea a partire dal 19 di luglio. Ai nastri di partenza della rassegna maschile anche il Team Lituania, oro nell’agosto dell’anno passato. Al torneo parteciperanno 24 squadre in rappresentanza di altrettante Università per un totale di 96 atleti e 39 tra coach e manager. Presente anche la delegazione italiana guidata dall’Università di Salerno e dall’Università di Ferrara. Il tabellone 3x3 femminile, vedrà invece ai blocchi di partenza 20 atenei con 80 atlete e 29 membri dello staff, inclusa l’Università di Salerno.
INDOOR: 28 SQUADRE PARTECIPANTI - Per quello che concerne invece il torneo di basket indoor saranno complessivamente 28 le squadre partecipanti. Il torneo maschile si svilupperà in un tabellone composto da 16 atenei, per un totale di 190 atleti, 54 tra coach e manager e 11 arbitri ufficiali, con l’Italia rappresentata dall’Università di Bologna, campione in carica (Debrecen 2024) e dall’Università di Salerno. Il corrispettivo femminile vedrà 12 squadre darsi battaglia muovendo 139 atlete, 42 membri dello staff e 8 arbitri. Ancora Bologna a rappresentare il tricolore. “La pallacanestro – dice Rino Zagaria, technical delegate per il Basket del Cus Salerno - sarà una delle discipline col maggior numero di partecipanti. Saranno due le Università italiane presenti: Bologna che è campione uscente e Salerno che si presenta ai nastri di partenza quale organizzatore. Numerose le rappresentative di qualità che si sfideranno: molte Università hanno infatti in organico atleti professionisti. I tornei verranno ospitati da quattro strutture: il PalaIrno di Baronissi, il PalaBerlinguer di Bellizzi, il PalaPontecagnano e il PalaMatierno di Salerno. Ogni struttura ospiterà quattro incontri quotidiani a partire dal 19 luglio. Tra le rappresentative più attese – prosegue Zagaria - quella di Nantes e quella di Madrid ma Bologna è ovviamente una delle più temute avendo vinto la scorsa edizione dei Giochi”.
INDOOR: 28 SQUADRE PARTECIPANTI - Per quello che concerne invece il torneo di basket indoor saranno complessivamente 28 le squadre partecipanti. Il torneo maschile si svilupperà in un tabellone composto da 16 atenei, per un totale di 190 atleti, 54 tra coach e manager e 11 arbitri ufficiali, con l’Italia rappresentata dall’Università di Bologna, campione in carica (Debrecen 2024) e dall’Università di Salerno. Il corrispettivo femminile vedrà 12 squadre darsi battaglia muovendo 139 atlete, 42 membri dello staff e 8 arbitri. Ancora Bologna a rappresentare il tricolore. “La pallacanestro – dice Rino Zagaria, technical delegate per il Basket del Cus Salerno - sarà una delle discipline col maggior numero di partecipanti. Saranno due le Università italiane presenti: Bologna che è campione uscente e Salerno che si presenta ai nastri di partenza quale organizzatore. Numerose le rappresentative di qualità che si sfideranno: molte Università hanno infatti in organico atleti professionisti. I tornei verranno ospitati da quattro strutture: il PalaIrno di Baronissi, il PalaBerlinguer di Bellizzi, il PalaPontecagnano e il PalaMatierno di Salerno. Ogni struttura ospiterà quattro incontri quotidiani a partire dal 19 luglio. Tra le rappresentative più attese – prosegue Zagaria - quella di Nantes e quella di Madrid ma Bologna è ovviamente una delle più temute avendo vinto la scorsa edizione dei Giochi”.
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