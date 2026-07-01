EUG Salerno 2026: basket e “3X3” protagonisti della grande kermesse estiva

Dopo l'European Universities Championship di basket 3X3, il Campus di UNISA ospiterà la rassegna europea a partire dal 19 di luglio. Ai nastri di partenza della rassegna maschile anche il Team Lituania, oro nell’agosto dell’anno passato. Al torneo parteciperanno 24 squadre in rappresentanza di altrettante Università per un totale di 96 atleti e 39 tra coach e manager. Presente anche la delegazione italiana guidata dall’Università di Salerno e dall’Università di Ferrara.