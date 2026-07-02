Lonato del Garda capitale mondiale del tiro a volo

La Sala Giunta del Coni ha fatto da cornice, a Roma, alla presentazione ufficiale della terza prova di Coppa del mondo ISSF di tiro a volo, in programma al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Brescia) dal 3 al 13 luglio. Sarà uno degli appuntamenti chiave della stagione internazionale: 603 tiratori attesi, in rappresentanza di 81 Paesi, per le gare di Trap e Skeet che, ancora una volta, confermano l’impianto gardesano come una delle capitali mondiali dello shotgun. «L’Italia ospita uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale e, come italiano, non posso che essere orgoglioso di come, negli anni, l’appuntamento gardesano sia divenuto una tappa fissa del circuito internazionale - ha spiegato Luciano Rossi, presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo e numero uno della ISSF. - Merito del lavoro congiunto della Federazione e del Concaverde Shooting Complex del presidente Ivan Carella, che non ha mai tradito le aspettative» ha spiegatoi. «I numeri di questa prova di Coppa del mondo raccontano con quanta credibilità abbiamo preparato questo appuntamento. Delle 361 associazioni sportive che abbiamo sul territorio nazionale, il Trap Concaverde è un’eccellenza riconosciuta nel mondo, possiamo definirlo la capitale mondiale dello shotgun». Il ruolo dell'Italia è destinato a rafforzarsi: «Ci è stata già assegnata la prova di Coppa del mondo anche per il 2027 e il 2028, che saranno anche prove di qualificazione olimpica. E a dicembre ospiteremo le finali di Coppa del mondo di tiro a segno e tiro a volo a Roma, per celebrare i 100 anni della Fitav. È una sfida globale, noi italiani non ci sottraiamo».

Buonfiglio: "Tiro a volo modello di eccellenza e di valori"

La dimensione storica e culturale del tiro a volo italiano è stata rimarcata dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha insistito sul valore “di sistema” di una disciplina capace di unire medaglie e formazione umana. «Essere presidente di una Federazione che festeggia i primi 100 anni è una cosa eccezionale» ha ricordato Buonfiglio. «Prima che le tante medaglie olimpiche, il tiro a volo ha dato a questo Paese donne e uomini che lo hanno fatto crescere di più e meglio. È riuscito a creare valore sociale, sportivo, economico. Tutto questo è frutto di eccellenza tecnica, di una preparazione scrupolosa, della passione, dell’attenzione a ogni dettaglio. Il coinvolgimento dei gruppi militari lo dimostra». Sul rapporto con Rossi: «L’amicizia non nasce per caso, ma perché sei credibile, hai rispetto, ti impegni per gli altri. Luciano è una persona di equilibrio, che in Giunta Coni, dove partecipa come presidente della Federazione mondiale, riesce spesso a portare sintesi. Stiamo vivendo un momento magico: dopo Parigi siamo già proiettati verso Los Angeles. Quando dico, per scherzo, che siamo “condannati a vincere”, in realtà è così: offriamo un modello di vita e di comportamento a chi, come i giovani, deve ancora affrontare la vita».

Verso una “casa comune” per tutte le discipline del tiro

La presentazione della tappa di Lonato è stata anche l’occasione per rilanciare un progetto strategico: l’aggregazione delle discipline del tiro sotto un’unica casa federale, dopo la riforma dell’Unione Italiana Tiro a Segno. «Con Luciano Rossi abbiamo immaginato un percorso di semplificazione delle discipline del tiro che presto metteremo in campo per efficientare la gestione e aumentare la competitività» ha ribadito Buonfiglio. Rossi ha fatto sua e rilanciato questa prospettiva: «Un’aggregazione con il tiro a segno è un’opportunità da cogliere. Noi siamo disponibili, non solo con le dichiarazioni, ma con i fatti, a un’aggregazione nel rispetto di tutti, cercando di dare maggiore attenzione alle diverse discipline, non solo olimpiche. Il decreto uscito in Gazzetta prende una strada, e noi dobbiamo seguirla. Del resto, il Coni ne è assertore da sempre. L’obiettivo comune è una gestione collegiale che rafforzi l’immagine e la sicurezza di chi pratica le nostre discipline».

L’impatto sul territorio e la vetrina internazionale per la Lombardia

Assente per impegni istituzionali ma presente con un messaggio ufficiale, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha sottolineato il valore strategico di Lonato per il territorio. «L’impianto di Lonato del Garda è uno dei più rinomati al mondo per le discipline olimpiche del Trap e dello Skeet, e rappresenta un’eccellenza che contribuisce a valorizzare la Lombardia nel panorama sportivo internazionale» si legge nella nota. «Accogliere manifestazioni come la ISSF World Cup Shotgun costituisce una straordinaria occasione di promozione del territorio e conferma la capacità della Lombardia di ospitare grandi eventi sportivi di respiro internazionale, grazie all’impegno e alla competenza di realtà di eccellenza come Trap Concaverde e la Federazione Italiana Tiro a Volo». Il tiro a volo viene descritto come disciplina ad alto contenuto educativo: «richiede concentrazione, autocontrollo, rispetto delle regole e capacità di gestire la pressione. Valori che lo rendono uno sport in grado di attirare giovani, promuovendo una cultura dell’impegno e del miglioramento continuo».

“Oltre il gesto”: l’apertura tra sport e spettacolo

La Coppa del mondo ISSF di Lonato prenderà il via ufficialmente il 4 luglio con una cerimonia di apertura dal forte impatto simbolico e spettacolare. L’evento, intitolato “Oltre il gesto” e trasmesso in diretta sul canale Tiro a Volo Tv della piattaforma SportFace a partire dalle 21.00, sarà dedicato all’“artisticità” del gesto sportivo e metterà in dialogo tre discipline: Ginnastica Ritmica, Scherma e Tiro a Volo. Alla costruzione dell’evento ha contribuito in modo diretto l’Aeronautica Militare, rappresentata in conferenza dal generale di brigata aerea Urbano Floreani, comandante del 5° Reparto Comunicazione. «La Federazione ci ha chiesto di partecipare attraverso i nostri Ambassador ed abbiamo pensato a delle discipline sportive che, seppur diverse tra loro, avessero delle affinità: la scherma per quanto riguarda la precisione e la rapidità del gesto sportivo e la Ginnastica Ritmica per quanto riguarda la destrezza e la grazia dell’utilizzo dello strumento sportivo» ha spiegato. A rappresentare l’Aeronautica e i gruppi militari saranno stelle assolute dello sport azzurro: le ginnaste Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Agnese Duranti per la Ritmica, e le schermitrici e gli schermidori Federica Isola e Matteo Tagliariol per la Scherma. «Non c’è nulla di più vicino alla vita militare di quella dello sportivo: disciplina, spirito di abnegazione, rinunce, rispetto delle regole, siano esse morali o di comportamento. Lo sport è una scuola di vita, soprattutto per i giovani» ha concluso Floreani.

La squadra azzurra: i convocati per Trap e Skeet

Al termine della conferenza i direttori tecnici delle nazionali, Marco Conti (Fossa Olimpica) e Luigi Agostino Lodde (Skeet), hanno ufficializzato la composizione delle squadre azzurre che difenderanno il tricolore sulle pedane del Concaverde. Per la Fossa Olimpica (Trap) sono stati convocati:Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), Jessica Rossi (Fiamme Oro), Erica Sessa (Fiamme Oro), Daniele Resca (Carabinieri), Diego Valeri (Marina Militare), Erminio Frasca. Per lo Skeet vestiranno l’azzurro: Diana Bacosi (Esercito), Sara Bongini (Fiamme Oro), Martina Bartolomei (Aeronautica Militare), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), Valerio Palmucci (Fiamme Oro), Erik Pittini (Fiamme Oro). Una selezione che incarna la continuità del modello italiano: atleti di livello mondiale, molti dei quali già protagonisti ai Giochi olimpici, sostenuti dai Gruppi Sportivi militari e dei Corpi dello Stato, tutti presenti in Sala Giunta a testimoniare un’alleanza strutturale tra sistema sportivo e sistema Paese.

Il programma: date e copertura tv

Il calendario competitivo al Trap Concaverde si articolerà su dieci giorni di gare, con copertura televisiva nazionale garantita per le fasi clou. Skeet: qualificazioni e finali in programma il 5, 6 e 7 luglio, con finali in diretta su RaiSport. Trap (Fossa Olimpica): gare individuali il 10 e 11 luglio; Mixed Team il 12 luglio, anche queste finali in diretta su RaiSport. L’apertura del villaggio e delle sessioni di allenamento è prevista dal 3 luglio, mentre la chiusura ufficiale della manifestazione è fissata al 13 luglio.

Un banco di prova tecnico e politico

Per la nazionale azzurra, Lonato rappresenterà molto più di una tappa “di casa” di Coppa del Mondo. È il primo palcoscenico di rilievo dopo i Giochi di Parigi e, al tempo stesso, un laboratorio in vista del nuovo ciclo che porterà a Los Angeles 2028, con l’Italia impegnata a giocare un ruolo da protagonista sia sul piano dei risultati, sia su quello della governance internazionale del tiro. «C’è molta Italia, molto prodotto italiano, molta cultura italiana nelle discipline del tiro a volo e del tiro a segno» ha sintetizzato Rossi. La Coppa del Mondo ISSF di Lonato sarà l’occasione per mostrarlo, una volta di più, al resto del mondo.