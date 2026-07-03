Torna la Walking Francigena Ultramarathon 

Dieci anni di esperienze, scoperte e condivisionI lungo uno degli itinerari storici più affascinanti d'Europa. La manifestazione, che fin dalla sua nascita promuove un approccio non competitivo, si prepara a celebrare questo importante traguardo, confermandosi come punto di riferimento per appassionati di outdoor, camminatori e viaggiatori che scelgono di vivere il territorio passo dopo passo.

Anche per questa edizione, i partecipanti potranno percorrere il tratto toscano-laziale della Via Francigena, da Siena ad Acquapendente, scegliendo tra un'offerta sempre più ampia e accessibile. Sarà infatti possibile optare per dieci diverse tratte, dai 15 ai 130 chilometri, costruendo un'esperienza su misura in base alla propria preparazione.

Accanto ai percorsi più accessibili, la "Grande Sfida" da 130 chilometri rappresenta l'esperienza simbolo della manifestazione. Un itinerario che collega Siena ad Acquapendente e che richiama i camminatori più preparati, pronti a mettersi alla prova lungo uno dei percorsi più affascinanti della Via Francigena, attraversando paesaggi straordinari e affrontando l'emozione unica del cammino ininterrotto tra il giorno e la notte. Una sfida prima di tutto con sé stessi, capace di trasformare ogni passo in un'esperienza di crescita personale e scoperta.

Allo stesso tempo, l'edizione 2026 continua a rafforzare le opportunità dedicate a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Una proposta pensata per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, dagli appassionati di lunga percorrenza a gruppi di camminatori alle prime esperienze.

Nata con l'obiettivo di valorizzare il tratto toscano-laziale della Via Francigena, la Walking Francigena Ultramarathon è cresciuta negli anni fino a diventare un progetto capace di mettere in relazione territori, comunità locali e persone provenienti da tutta Italia e dall'estero. Un percorso costruito grazie alla collaborazione tra amministrazioni, associazioni, volontari e operatori del territorio che hanno contribuito nel tempo a raccontare la Francigena come luogo di incontro e scoperta.

Il tracciato attraversa alcuni dei paesaggi più iconici dell'Italia centrale: dalle colline senesi alle strade bianche della Val d'Arbia, dalla Val d'Orcia ai territori al confine tra Toscana e Lazio. Durante il percorso si alternano panorami mozzafiato da vivere durante il giorno e suggestivi tratti notturni sotto il cielo stellato. Lungo il cammino si incontrano località simbolo come Buonconvento, San Quirico d'Orcia, Bagno Vignoni e Radicofani. Poco prima dell'arrivo, il passaggio da Trevinano e dalla Riserva Naturale del Monte Rufeno segna l'ingresso nel territorio di Acquapendente, tradizionale punto di arrivo.

In un contesto che vede crescere l'attenzione verso il turismo lento e sostenibile, la Walking Francigena Ultramarathon continua a promuovere un modo autentico di vivere il territorio. La 10ª edizione rappresenta un importante traguardo e, al tempo stesso, una nuova partenza per una manifestazione che da dieci anni mette al centro persone, luoghi e il valore dell'esperienza condivisa.

La Walking Francigena Ultramarathon è organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica GTS Outdoor in collaborazione con gli Assessorati al Turismo del Comune di Siena e allo Sport e Turismo del Comune di Acquapendente. La manifestazione gode del patrocinio dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, della Regione Toscana e della collaborazione e del patrocinio dei Comuni di Siena, Monteroni d'Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni e Acquapendente, oltre alla collaborazione dell'associazione DMO Terre di Siena ETS.