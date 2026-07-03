Palio di Siena, vince l'Aquila: spezzato un digiuno che durava da 34 anni 

Il Palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026 è della contrada dell'Aquila, che torna a sorridere a distanza di 34 anni dall'ultima volta. La gara era stata rinviata da ieri a oggi, come nel recente passato , per l'impraticabilità della pista in tufo di piazza del Campo per le avverse condizioni meteo. L'Aquila fa festa: non vinceva il Palio dal lontano 3 luglio del 1992. A firmare il successo odierno, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diodoro AA , di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni.

Palio di Siena nel segno di Tittia

Giovanni Atzeni, detto Tittia, alla dodicesima vittoria nel palio, ha condotto al successo Diodoro e la contrada dell'Aquila. Al secondo posto, staccata, la contrada della Civetta (disturbata dal cavallo scosso della Giraffa) con fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, e col cavallo Viso d'Angelo, di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni.