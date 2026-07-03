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venerdì 3 luglio 2026
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Palio di Siena, vince l'Aquila: spezzato un digiuno che durava da 34 anni 

Giovanni Atzeni, detto Tittia, ha condotto al successo Diodoro e la contrada: al secondo posto, staccata, la Civetta (disturbata dal cavallo scosso della Giraffa)
2 min
TagsPalio di SienaAquila

Il Palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026 è della contrada dell'Aquila, che torna a sorridere a distanza di 34 anni dall'ultima volta. La gara era stata rinviata da ieri a oggi, come nel recente passato, per l'impraticabilità della pista in tufo di piazza del Campo per le avverse condizioni meteo. L'Aquila fa festa: non vinceva il Palio dal lontano 3 luglio del 1992. A firmare il successo odierno, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diodoro AA, di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni. 

Palio di Siena nel segno di Tittia 

Giovanni Atzeni, detto Tittia, alla dodicesima vittoria nel palio, ha condotto al successo Diodoro e la contrada dell'Aquila. Al secondo posto, staccata, la contrada della Civetta (disturbata dal cavallo scosso della Giraffa) con fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, e col cavallo Viso d'Angelo, di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni.

 

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